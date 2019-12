hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Alle Jahre wieder: Putins Presse-Show

Wladimir Putin ist seit 20 Jahren an der Macht. Fragen von Journalisten beantwortet er seit jeher nur selten. Doch einmal im Jahr bittet er zu einer großen Pressekonferenz. Der SPIEGEL war dort.

Fast 1900 Pressevertreter kamen heute ins Moskauer Handelszentrum, sie rangen gegeneinander um die Aufmerksamkeit des Präsidenten, der mit seinem Sprecher per Fingerzeig auswählte, wer eine Frage stellen durfte. Einige winkten mit Plakaten, schwenkten Ikonen oder Bauhelme, um seine Aufmerksamkeit zu erhaschen.

Im Folgenden ging es um die Ukraine, die Geschäfte seiner Töchter und Moskauer Proteste. Meine Kollegin Christina Hebel berichtet vom Ort des Geschehens. Die Fragen - Putins Antworten: Ihre Beobachtungen.

Mein Kollege Christian Esch gehörte zu den wenigen ausländischen Journalisten, die zu Wort kamen. Er sprach den Fall Changoschwili an - ein Georgier, der im Berliner Kleinen Tiergarten erschossenen wurde. Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft lieferten Anhaltspunkte für einen Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen.

Putin hatte mehrfach behauptet, Russland habe um die Auslieferung des "Terroristen" gebeten. Die Bundesregierung und Außenminister Heiko Maas sagten hingegen, einen Antrag habe es nie gegeben. "Wer hat recht: Herr Maas, oder Sie?", fragte Esch nun auf der Konferenz. "Er hat recht und ich habe recht", antwortete der russische Präsident. Der Bericht.

Das Bild des Tages:

ZUMA Press/ imago images Ein Rentier im Nordwesten Londons, mit Fahrrad und Fitness-App auf einer digitalen Landkarte verewigt

Der Brite Anthony Hoyte verewigt seine Fahrradrouten künstlerisch auf digitalen Landkarten. Das kostet viel Zeit und Ausdauer. Lesen Sie mehr zu seinem Projekt und entdecken Sie weitere Bilder.

News: Was Sie heute wissen müssen

Indische Polizei nimmt Tausende Demonstranten fest: Die Proteste gegen ein neues Gesetz, das vermeintlich Muslime diskriminiert, werden heftiger. Um die Demonstrationen einzudämmen, wurde in Neu-Delhi der öffentliche Verkehr eingeschränkt. Auch Handy-Dienste sind nur bedingt verfügbar.

Die Proteste gegen ein neues Gesetz, das vermeintlich Muslime diskriminiert, werden heftiger. Um die Demonstrationen einzudämmen, wurde in Neu-Delhi der öffentliche Verkehr eingeschränkt. Auch Handy-Dienste sind nur bedingt verfügbar. US-Repräsentantenhaus eröffnet Amtsenthebungsverfahren gegen Trump: Das Repräsentantenhaus hat die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens gegen Präsident Donald Trump beschlossen. Es ist erst der dritte Vorgang dieser Art in der US-Geschichte. Nun entscheidet noch der Senat.

Das Repräsentantenhaus hat die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens gegen Präsident Donald Trump beschlossen. Es ist erst der dritte Vorgang dieser Art in der US-Geschichte. Nun entscheidet noch der Senat. Inhaftierter Katalane siegt vor Europäischem Gerichtshof: Ein spanisches Gericht hatte den Katalanenführer Oriol Junqueras zu 13 Jahren Haft verurteilt. Deshalb konnte er sein Mandat im EU-Parlament nicht antreten. Der Europäische Gerichtshof entschied nun: Das war rechtswidrig.

Ein spanisches Gericht hatte den Katalanenführer Oriol Junqueras zu 13 Jahren Haft verurteilt. Deshalb konnte er sein Mandat im EU-Parlament nicht antreten. Der Europäische Gerichtshof entschied nun: Das war rechtswidrig. Die Queen eröffnet das britische Parlament: Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Wochen musste die Queen Boris Johnsons Regierungsprogramm vortragen. Es ging um den Brexit und Innenpolitik. Die Rede.

Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Wochen musste die Queen Boris Johnsons Regierungsprogramm vortragen. Es ging um den Brexit und Innenpolitik. Die Rede. Tirol führt Fahrverbote auch im Winter ein: Mit Fahrverboten auf Nebenstrecken kämpfte Tirol im Sommer gegen die Verkehrsbelastung. So sollen Touristen auf mautpflichtige Straßen gezwungen werden. Nun gelten die Maßnahmen auch rund um Weihnachten.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Wir brauchen mehr Atomkraft": Harvard-Professor Steven Pinker hält die Angst vieler Menschen vor Kernenergie für irrational. Kohlestrom sei viel gefährlicher. Unser Boston-Korrespondent Martin Schlak hat mit ihm gesprochen. Das Interview.

Jason Grow Steven Pinker: "Sie unterschätzen, wie viele Menschen bei Dammbrüchen sterben. Oder von Dächern stürzen, während sie Solarzellen installieren"

Darf ich das jetzt eigentlich ausplaudern? Datenschutz ist ein heikles Thema, findet Harald Schmidt. Gut, dass ihn das nicht betrifft. Die Videokolumne.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Sein Körper verrät ihn": Polizeipsychologe Darren Stanton hat das BBC-Interview von Prinz Andrew zur Epstein-Affäre Szene für Szene untersucht. Hier erklärt er, in welchen Momenten der Prinz vermeintlich die Unwahrheit sagt.

Disney unterwirft sich Chinas Machthabern: Walt Disney galt als Kommunistenhasser, seine Nachfolger biedern sich der chinesischen Regierung an. Es geht um einen Freizeitpark in Shanghai, öffentliche Entschuldigungen, Milliardengeschäfte und zensierte Filme.

Tang Yanjun/ CNS/ VCG/ Getty Images Micky und Minnie Maus begrüßen das Chinesische Neujahr

So wechseln Sie in einen günstigeren Tarif: Wenn die private Krankenversicherung die Beiträge erhöht, lassen sich mit einem Tarifwechsel oft viele Tausend Euro im Jahr sparen. Experten erklären, was Sie jetzt tun müssen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie hören könnten: Wie wäre es mit den besten Alben des vergangenen Jahres? Mein Kollege Andreas Borcholte hat sich für Sie umgehört, zugehört und lauter gedreht. Sie können bei uns auf der Seite reinhören, in unser "Abgehört 2019".

Angeführt wird die Bestenliste von der 18-jährigen Pop-Überraschung Billie Eilish. Das "Gefühl des allmählichen Durchschmorens, der Welt im Allgemeinen und der eigenen Psyche im Speziellen" macht ihr Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" zu unserem Favoriten des vergangenen Jahres.

Kenneth Cappello/ Universal Music Billie Eilish: Sie wird bleiben. Und sie wird groß werden

Neben Billie Eilish treffen Sie in den Top-Songs auf neue Wilde und alte Bekannte, von Slowthai bis Leonard Cohen. Wenn Ihnen der akustische Ritt durch das Beste aus dem Jahr 2019 gefällt, können Sie die Playlist direkt in Spotify importieren. Viel Freude beim Hören!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Isabella Reichert vom Daily-Team

