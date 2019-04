hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Deutsche Bank und Commerzbank sagen Fusion ab

Sechs Wochen haben sie geprüft, gerechnet und verhandelt. In fast gleichlautenden Pressemitteilungen teilten Deutsche Bank und Commerzbank dann am Vormittag überraschend mit: Die Fusionspläne sind geplatzt.

Die beiden Konzernchefs Christian Sewing (Deutsche Bank) und Martin Zielke (Commerzbank) begründeten die Entscheidung mit "Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen". Nach SPIEGEL-Informationen war es vor allem Deutsche-Bank-Chef Sewing, der vor dem Schritt zurückschreckte. Zu komplex scheint ihm der Zusammenschluss der zwei Großbanken, die schwierige Jahre hinter sich haben. Ob diese Absage richtig war, ist hoch umstritten. Vor welchen Schwierigkeiten beide Geldhäuser nun stehen und ob der Abbau von Arbeitsplätzen droht, lesen Sie in der Analyse meines Kollegen Stefan Kaiser.

REUTERS Christian Sewing (links) und Martin Zielke

Fleißig, höflich, folgsam - so hat es Christian Sewing bis zum Chef der Deutschen Bank gebracht. Nach dem Ende der Gespräche mit der Commerzbank hängt nun alles an ihm. Doch um die Deutsche Bank zu retten, braucht er, was ihm bislang fehlt: Mut und Härte. Unsere Kollegen vom manager magazin haben den "Trümmermann"porträtiert.

Kritik entzündet sich in Berlin nun vor allem an der Rolle von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Er hatte sich für eine Fusion starkgemacht, von einem nationalen Bankenchampion geträumt. Die Oppositionsparteien bezeichnen sein Verhalten als "amateurhaftes Agieren", wie meine Kollegen David Böcking und Christian Teevs schreiben.

Die Zahl des Tages: 56

So viel Prozent der Teilnehmer unseres nicht repräsentativen Votings (Stand 17 Uhr, mehr als 22.600 Stimmen) meinen, dass der Elfmeter für den FC Bayern München im DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen unberechtigt war. Sie sagen: Bayern-Stürmer Kingsley Coman ließ sich in der 78. Minute im Werder-Strafraum zu leicht fallen. Schiedsrichter Daniel Siebert sah das am Mittwochabend aber anders und entschied auf Strafstoß für die Münchner. Eine spielentscheidende Szene, schließlich hatten die Bremer binnen Minuten zwei Tore erzielt und zum 2:2 ausgeglichen. Die Bayern siegten durch den verwandelten Elfmeter 3:2 in Bremen und ziehen ins Pokalfinale ein . Meine etwas voreingenommene Meinung: kein Elfer.

Martin Meissner / AP Bayern-Stürmer Kingsley Coman fällt im Bremer Strafraum

News: Was Sie heute wissen müssen

Joe Biden will für US-Präsidentschaft 2020 kandidieren: Der frühere Vizepräsident unter Barack Obama steigt offiziell in den Wahlkampf ein. Er gilt als aussichtsreicher Kandidat.

Der frühere Vizepräsident unter Barack Obama steigt offiziell in den Wahlkampf ein. Er gilt als aussichtsreicher Kandidat. Jeder zweite Deutsche hat Ressentiments gegen Asylsuchende: Das ist das Ergebnis einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie zeigt auch: Verschwörungstheorien sind weitverbreitet.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie zeigt auch: Verschwörungstheorien sind weitverbreitet. Skandal erschüttert US-Eliteeinheit Navy Seals: Ein Kämpfer der US-Spezialkräfte soll im Irak wahllos Zivilisten erschossen haben - und wurde womöglich von Vorgesetzten gedeckt.

Stefan Puchner/ picture alliance/ DPA Lars und Meike Schlecker

Schlecker-Kinder müssen in Haft: Nach der Pleite des Drogeriekonzerns Schlecker verurteilte das Stuttgarter Landgericht die Kinder des Gründers, Meike und Lars, zu Freiheitsstrafen. Ihre Revision ist nun vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen worden.

Nach der Pleite des Drogeriekonzerns Schlecker verurteilte das Stuttgarter Landgericht die Kinder des Gründers, Meike und Lars, zu Freiheitsstrafen. Ihre Revision ist nun vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen worden. Unitymedia darf private Router für öffentliches WLAN nutzen: Der Kabelnetzbetreiber darf ungefragt die Router seiner Kunden zum Aufbau öffentlicher WLAN-Hotspots verwenden. Das entschied der Bundesgerichtshof .

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Die FDP hat die Gefahren der Digitalisierung nicht im Blick": Der Altliberale Gerhart Baum fordert vor dem FDP-Parteitag Christian Lindner auf, den Kampf gegen drohende Fremdbestimmung zum zentralen Thema zu machen. Hier geht es zu seinem Gastbeitrag.

Felix Zahn/ Getty Images Gerhart Baum

Schlappen für die Welt: Neulich war Harald Schmidt im Birkenstock-Laden: Ein chinesischer Kunde fotografierte Latschen, und Schmidt unterstellte Schlimmes.

Hier geht es zu seinem Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Er war mein Traummann. Zumindest dachte ich das lange Zeit": Acht Jahre blieb Miriam S. bei dem Mann, der sie beschimpfte, schlug. Warum? Meine Kollegin Sarah Wiedenhöft hat die heute 33-Jährige getroffen.

Warum Studienabbrecher auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt sind: Ein Drittel aller Studierenden macht nie einen Abschluss. Oft fürchten sie, als Versager zu gelten. Dabei haben sie bei vielen Unternehmen gute Aussichten auf einen Job.

Florian Bayer

Weiß, privilegiert, männlich: Bret Easton Ellis war der Star der Popliteratur. In seinem neuen Buch versucht er, den Bruch zu beschreiben, der Amerika erfasst hat. Sein Lebensgefährte hält ihn deswegen für einen Rechten.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: Habe ich einen Zinkmangel? Ist mein Darm gesund? Bin ich allergisch gegen Gluten? In Drogerien gibt es zig Möglichkeiten, die eigene Gesundheit zu checken. Meine Kollegin Lea Wolz hat einige der Selbsttests genauer geprüft.

Lea Wolz Medizinische Selbsttests

Was Sie hören könnten: Die neue Folge unseres Podcasts "Stimmenfang". Darin geht es in dieser Woche um den Europawahlkampf und die Gefahren durch gezielte Falschinformationskampagnen in sozialen Netzwerken. Was tut die Politik, was tun Plattformbetreiber wie Facebook dagegen? Zur Folge geht es hier entlang.

