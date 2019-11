hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Für dumm verkauft? Die Black-Friday-Falle

Wahnsinnig günstig? Oder einfach nur wahnsinnig? Was einst in den USA als Familientradition startete, zu der am Freitag nach Thanksgiving alle gemeinsam durch die Geschäfte zogen, ist zur globalen Rabattschlacht mutiert. Besonders Onlinehändler übertreffen sich gegenseitig mit ihren Aktionen - und die Leute klicken und kaufen.

Dabei steckt hinter den vermeintlichen Schnäppchen oft ein schlechteres Geschäft, als wir Käufer vermuten. Mit Marken, Farben und vermeintlichem Zeitdruck steuern die Händler unser Unbewusstes an. Das Problem: Je komplizierter der Deal ist, desto eher kapituliert unsere rationale Gehirnhälfte. Wir werden impulsiv - und kaufen. Der Verbraucherpsychologe Gareth Harvey erklärt, welche Tricks unsere Ratio ausschalten - und wie wir unsere impulsgesteuerten Hirne wappnen können.

Ein Tipp des Experten, der immer gilt: Wer sparen will, sollte nach Möglichkeit bar bezahlen. Denn eine Kreditkarte über das Lesegerät zu halten oder virtuell zu bezahlen, tut nicht weh - Scheine aus der Hand zu geben, schon.

Wer sich trotzdem in die Online-Rabattschlacht stürzen möchte, möge die Tipps meines Kollegen Matthias Kremp beherzigen. Er erklärt, welche Portale dabei helfen, falsche Schnäppchen von echten zu unterscheiden und warum es sich ausgerechnet bei Apple-Produkten lohnen könnte, nach Aktionen Ausschau zu halten. Außerdem verrät er, wie Sie Ihre Einkaufstour entspannt und mit gutem Gewissen beenden können. Die Tipps zur Online-Schnäppchenjagd.

Mit dem "Schwarzen Freitag" des Börsencrashs von 1929 hat der Black Friday übrigens nichts zu tun. Der Schicksalstag der Wall Street war ein Donnerstag und heißt zumeist "Black Thursday" - in Europa hatte jedoch wegen der Zeitverschiebung bereits der namensgebende Freitag begonnen.

Familien in München geben durchschnittlich etwa 43 Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus. In Städten mit besonders hohen Mieten geht der Anteil von Familien zurück: In München, Freiburg, Frankfurt und Stuttgart beispielsweise wandern mehr Familien ab als zu. Das ergab eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos im Auftrag des ZDF.

Christian Mang/ imago images Bald wohl nicht mehr erlaubt: Demonstranten mit Hisbollah-Fahnen

Bundesregierung plant Hisbollah-Verbot: Nach SPIEGEL-Informationen einigten sich das Auswärtige Amt sowie das Justiz- und das Innenministerium auf ein Betätigungsverbot für die libanesische Terrormiliz in Deutschland.

Europaparlament ruft "Klimanotstand" aus : Die Europaparlamentarier in Straßburg hatten mehrheitlich eine entsprechende Resolution verabschiedet. Der Beschluss hat vor allem symbolischen Charakter.

: Die Europaparlamentarier in Straßburg hatten mehrheitlich eine entsprechende Resolution verabschiedet. Der Beschluss hat vor allem symbolischen Charakter. " Stimmenkauf" im US-Kongress : Forscher haben nachgewiesen, wie Interessengruppen aus der US-Wirtschaft knappe Entscheidungen mit Spenden beeinflussen.

: Forscher haben nachgewiesen, wie Interessengruppen aus der US-Wirtschaft knappe Entscheidungen mit Spenden beeinflussen. Deutsche beurteilen Risiken durch Strahlung falsch: Die meisten Bundesbürger halten die Strahlung durch Handys oder Atomkraftwerke laut einer Umfrage für beunruhigend. Viele verkennen allerdings die größte Strahlengefahr: Radon.

Das chinesische Jahrhundert als Drohung: China verwandelt sich in eine digitale Diktatur, die anhand von Messwerten das Verhalten der Bürger steuert. Unser Kolumnist Sascha Lobo meint: Es geht dabei um mehr als um Huawei und 5G, denn mit seinem Gesellschaftsentwurf prägt das Reich der Mitte auch den Rest der Welt. Die Kolumne.

Rettet die Drückeberger! Junge Leute sollten nach der Schule ein Jahr gemeinnützig tätig sein, fordert CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Harald Schmidt glaubt nicht daran, dass so ein Dienst die Gesellschaft kittet. Die Videokolumne.

Zigaretten, die unterschätzte ökologische Gefahr: Zwei Drittel aller Zigarettenfilter werden irgendwohin geworfen und vergiften Tiere und Pflanzen. Jetzt wehren sich Städte wie Hamburg, Köln oder München. Was tun?

DDP Images Etwa 4,5 Billionen Zigarettenstummel landen weltweit jährlich nicht im Müll - zumindest nicht sofort

Wie ein Haus in Brandenburg an die ganz dicke Internetleitung kam: In Fürstenberg an der Havel baut der frühere WikiLeaks-Sprecher Daniel Domscheit-Berg ein Rechenzentrum auf. Was hat er vor?

Geldangst: Die Notenbanken drucken Geld, als gäbe es kein Morgen, das Ersparte bringt keine Zinsen, und die Konjunktur droht einzubrechen. Unser Autor Armin Mahler meint: gute Zeiten für Untergangspropheten. Droht tatsächlich der größte Crash aller Zeiten?

Universum Jennifer Lopez: "Dieses ganze Land ist ein Stripclub"

Was Sie heute Abend ansehen könnten: Im Kino startet das True-Crime-Drama "Hustler". In dem zählt bei den Männern allein, was sie in der Hose haben: Kreditkarten. Nach wahren Begebenheiten erzählt der Film von Stripperinnen, die Banker ausnehmen.

Regisseurin Scafaria Lopez behandelt das Setting dabei nicht als amoralischen Ernstfall, sondern als eigene Ökonomie kurz vor Ausbruch der großen Wirtschaftskrise 2008. In einem Milieu, in dem Frauen auf ihre Körper reduziert werden, reduziert der Film die Männer auf ihre Kohle. Mein Kollege Till Kadritzke meint: Auch dank Auftritten von Stars wie Jennifer Lopez liefert er ein schönes Stück Pop-Feminismus.

Oder Sie schauen Fußball: Im vorletzten Gruppenspiel der Europa League tritt Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gegen den österreichischen Wolfsberger AC an. Ein Sieg der Borussen könnte ihnen den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten 32 Wettbewerber bescheren - nämlich dann, wenn gleichzeitig Gruppengegner AS Rom gegen Basaksehir FK verliert. Sie können die Partie ab 18.55 Uhr kostenpflichtig auf DAZN und im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE verfolgen.

