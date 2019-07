hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: "Wir sind Iwan Golunow"

Iwan Golunow ist einer der profiliertesten Investigativreporter Russlands. Für seine Artikel legt er sich mit den Mächtigen des Landes an. Vor wenigen Wochen hätten ihn seine Recherchen fast ins Gefängnis gebracht.

Seine Recherchearbeit zeigt detailliert, wie tiefgreifend die Korruption in Russland ist, wie sich Beamte, Geschäftsleute und Mitglieder des Inlandsgeheimdienstes am Begräbniswesen der Hauptstadt bereichern und sich dabei untereinander bekämpfen. SPIEGEL ONLINE dokumentiert den Artikel nun zeitgleich zur Veröffentlichung durch "Meduza" und anderen russischen sowie internationalen Medien, darunter "Liberation" und "The Times" (Lesen Sie hier die englische Übersetzung).

Evgeny Feldman/ meduza.io/ DPA Golunow kommt aus einer Zelle in einem Gerichtssaal, zwei Tage vor seiner Freilassung

Über ein Jahr arbeitete Golunow an der Geschichte, bis er sie Anfang Juni seiner Redaktion übergab. Es war der Tag, an dem er festgenommen wurde. Der Grund: Die Polizei fand bei ihm angeblich Drogen. Doch dann die Wende: Am 11. Juni wird der 36-Jährige unter Jubel seiner Kollegen von der Polizei wieder freigelassen. Zuvor hatte Russland eine beispiellose Solidarisierungswelle erlebt, die Golunow zum Helden machte, wie es einer seiner Kollegen nannte. Hier finden Sie eine Auswahl weiterer wichtiger Artikel des Journalisten.

Die Zahl des Tages: 95 Millionen

So viele Liter Öl könnten einem Bericht der US-Ozean- und Klimabehörde Noaa zufolge seit 2004 aus dem Leck an einer Ölplattform vor der Küste des US-Bundesstaats Louisiana ausgetreten sein. Der Betreiber Taylor Energy schätzt hingegen, dass bislang 62.000 Liter Öl ins Meer gelaufen sind. Der Ozeanbehörde zufolge tritt weiterhin Öl aus Bohrlöchern der Plattform aus.

Gerald Herbert/ AP Öl im Wasser oberhalb des Lecks im Meeresboden

News: Was Sie heute wissen müssen

Der EU-Gipfel in Brüssel muss nochmal in die Verlängerung: Auch beim Sondergipfel am Montag konnten sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs nicht auf ein neues Personalpaket einigen.

Auch beim Sondergipfel am Montag konnten sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs nicht auf ein neues Personalpaket einigen. Neuigkeiten aus Bremen: Dort steht inzwischen die rot-grün-rote Koalition, aber Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) verzichtet auf eine Wiederwahl.

In Mecklenburg lodert ein Großfeuer auf einem ehemaligen Militärgelände. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen den größten Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes.

Bodo Marks/DPA Waldbrand in der Nähe der Ortschaft Trebs

Demonstranten in Hongkong haben das Regierungsgebäude gestürmt. Hintergrund ist der 22. Jahrestag der Rückgabe der Metropole an China. Polizisten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Das Berliner Columbiabad ist der Albtraum besorgter Bürger: 130 Straftaten wurden hier im vergangenen Jahr angezeigt, oft, weil etwas geklaut wurde, aber auch 14 Körperverletzungen. Dabei ist es ein wunderbarer Ort - wenn man eine gewisse Toleranz mitbringt, schreibt Stefan Kuzmany in seiner Kolumne.

Wer Sushi isst, macht sich mitschuldig: Wenige Minuten nach dem Ende des G20-Gipfels gehen die Japaner wieder auf Walfang. Es geht um Kommerz - und um Tradition. Was können die Deutschen da tun? Wenig, sagt Harald Schmidt. Hier ist seine Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Ein Mann und seine kleine Tochter, ertrunken im Rio Grande auf der Flucht in die USA: Es braucht offenbar immer wieder schockierende, ikonische Bilder, um daran zu erinnern, dass die Zuwanderer, um die politisch hart gekämpft wird, verletzliche Menschen sind. Aber die Schrecken der EU-Migrationspolitik spielen sich nicht vor Kameras ab, sondern in Nordafrika und auf hoher See, schreibt mein Kollege Mathieu von Rohr im SPIEGEL-Leitartikel.

REUTERS Kapitänin Carola Rackete

Nach Fitness wird jetzt der Schlaf zur Obsession: Längst haben Start-ups guten Schlaf als Geschäftsmodell entdeckt. Kräuterdrinks, Pillen mit dem Hormon Melatonin, elektronische Geräte - all das soll den Kunden das Schlafen erleichtern. Mehr zu dem neuen Milliardengeschäft der Selbstoptimierung lesen Sie hier.

Von der ersten Mahlzeit an gilt: Unsere Nahrung beeinflusst die Bakterien im Darm - und die wiederum beeinflussen unsere Gesundheit. Die Darmbewohner sind ein entscheidendes Bindeglied zwischen schlechter Ernährung und dem Ausbruch von Krankheiten. Lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelgeschichte zum Superorgan Darm.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Heute Abend könnten Sie sich Ihre Stadt mal genauer anschauen. Entweder bei einem Spaziergang in der Abendsonne - oder, ganz anders, in Schwarz-Weiß. Meine Kollegen Anna-Lena Kornfeld und Patrick Stotz haben eine Graphic Story über deutsche Stadtpläne und Planstädte erarbeitet. Die Pläne erzählen von Bausünden und Fehlkalkulationen. Aber sie zeigen auch, wo Stadtentwicklungskonzepte heute gut funktionieren - und wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

