Das Thema des Tages: Machtkampf in der SPD

Es ist die erste Aussprache der 152 SPD-Abgeordneten nach dem Wahldesaster am Wochenende: In Berlin ist die Bundestagsfraktion mit sich selbst in Klausur gegangen und diskutiert über Konsequenzen aus den Niederlagen bei der Europa- und Bremenwahl. Bei dem Termin ging es auch um eine Ankündigung von Parteichefin Andrea Nahles: Sie will sich kommende Woche einer vorgezogenen Neuwahl in der Bundestagsfraktion stellen. Mit dem Schritt kämpft Nahles um ihr politisches Überleben, analysiert mein Kollege Christian Teevs.

HAYOUNG JEON/ EPA-EFE/ REX Andrea Nahles nach der Europawahl in Berlin

Sie reagierte damit auch auf anhaltende Personalspekulationen. Wer meine, dass er einen anderen Weg gehen wolle, solle dann gegen sie als Fraktionsvorsitzende kandidieren, forderte sie. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gibt es bislang aber noch nicht. Einer SPON-Umfrage zufolge zweifelt die Mehrheit der SPD-Anhänger längst an Nahles. Zwei Drittel der Befragten fordern ihren Rücktritt vom Parteivorsitz.

Um Konkurrenz für den Fraktionsvorsitz durch Martin Schulz muss sich Nahles zumindest keine Sorgen machen. Der ehemalige Kanzlerkandidat wird nicht gegen sie um das Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden kandidieren. Er habe Nahles gesagt, dass es für ihn selbstverständlich sei, sie darüber zu informieren, sollte er gegen sie antreten. "Dies war vor dem Gespräch nicht der Fall, und ist es auch jetzt nicht", schrieb Schulz in einer Mail an SPD-Abgeordnete.

Die Zahl des Tages: 1,53

So viel Euro kostet der Liter Super E10 laut ADAC im Bundesdurchschnitt. Das ist der höchste Preis in diesem Jahr - und einer der höchsten der vergangenen sechs Jahre. Besonders gut verdienen aber nicht die Tankstellenpächter am teuren Super, sondern die Mineralölkonzerne. Die Hintergründe des Sprit-Kartells.

News: Was Sie heute wissen müssen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen drei Porsche-Vorstände. Darunter ist nach SPIEGEL-Informationen auch Firmenchef Oliver Blume. Damit weitet sich die Affäre um überhöhte Betriebsratsgehälter bei dem Autobauer aus. Die Hintergründe.

Boris Johnson muss vor Gericht. Der private Kläger Marcus Ball wirft ihm vor, während der Brexit-Kampagne wissentlich falsche Angaben über die Kosten der britischen EU-Mitgliedschaft gemacht zu haben. Die Richter entschieden nun, den Ex-Außenminister vorzuladen.

Im vergangenen Jahr wurden mehr als drei Millionen Patienten in Deutschland Fluorchinolone verschrieben. Dabei handelt es sich um bestimmte Antibiotika, die schwerwiegende Nebenwirkungen haben können.

Dabei handelt es sich um bestimmte Antibiotika, die schwerwiegende Nebenwirkungen haben können. Myanmar hat Haftbefehl gegen den radikalen Mönch Wirathu erlassen. Er hetzt seit Jahren gegen die muslimische Minderheit im Land. Das US-Magazin "Time" nannte ihn schon vor Jahren das "Gesicht des buddhistischen Terrors".

AFP Mönch Wirathu in Rangun

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Eine Sternstunde des Marathonlaufs im Fettnapf: Es ist leicht, sich aufzuregen und lustig zu machen, über die plumpen Reaktionen der CDU und der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf das Rezo-Video. Doch das alles steht symbolisch und programmatisch perfekt für das Digital-Oeuvre der Union und ihrem SPD-Anhängsel, schreibt unser Kolumnist Sascha Lobo.

Es sieht nicht gut aus für Annegret Kramp-Karrenbauer, analysiert Harald Schmidt. Was kann die CDU-Chefin vom US-Präsidenten Donald Trump lernen? Unter anderem, die Dinge einfach mal für sich stehen zu lassen, wenn man etwas raushaut. Hier geht's zum Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die liberale Demokratie steckt als Staatsform weltweit in der Krise. Das autoritär regierte China hingegen steigt weiter auf. Da drängt sich die Frage auf: Funktionieren Diktaturen besser als Demokratien? Philosoph Yuval Noah Harari sagt: "Es fehlt eine positive Vision". Das ganze Interview lesen Sie hier.

Was Romy Schneider über die Liebe wusste, hatte sie aus Kinofilmen. Romy und die Männer: Das war nie nur ein Kapitel für sich, sondern eine Never-ending-Illustriertenstory, schreibt meine Kollegin Bettina Musall. Eine Beziehung auf Augenhöhe habe die Schauspielerin nie gefunden.

LE TELLIER PHILIPPE / PARIS MATCH VIA GETTY IMAGES Romy Schneider und ihr damaliger Ex-Verlobter Alain Delon 1968 im Film "Der Swimmingpool"

In Deutschland sterben acht von 100 Herzinfarktpatienten im Krankenhaus. "Menschen, die leben würden, wenn bei uns dänische Verhältnisse herrschten", sagt Gesundheitsexperte Reinhard Busse. Dort sind es nur vier von 100. Der Experte warnt vor schlechten Krankenhäusern.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Heute Abend könnten Sie mal wieder Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Quatschmachen zusehen. Am Dienstag waren die beiden gegen ihren Haussender ProSieben angetreten - und siegten (eine Rezension zu der Sendung lesen Sie hier).

Willi Weber/ ProSieben/ obs/ DPA Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt und Steven Gätjen

Der Gewinn: Zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr dürfen die beiden Moderatoren zur besten Sendezeit machen, was sie wollen. Von grenzjustiziablen Pennäler-Humor-Szenen bis politischen Statements ist alles denkbar.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

