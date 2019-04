hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: En garde, Deutschland!

Emmanuel Macron hat turbulente Wochen hinter sich: Die Gelbwesten-Bewegung trieb den französischen Präsidenten beinahe aus dem Amt. Der Druck war enorm, eine mehrwöchige Tour durch die Provinz und die Ankündigung, unter anderem die Einkommensteuer senken zu wollen, lassen ihn nun etwas durchschnaufen.

Macron nutzt diese kleine Pause für den Versuch einer politischen Neuausrichtung in der zweiten Phase seiner Amtszeit. Davon ist auch das Verhältnis zu Deutschland als dem wichtigsten Verbündeten in Europa betroffen. "Deutschland hat ein Produktionsmodell, das darauf beruht, dass es in Europa Billigproduktionsländer gibt - was dem Gegenteil des sozialen Projekts entspricht, das ich für Europa vertrete", erklärte Macron kürzlich. Vereinfach gesagt heißt das: Der 41-Jährige will weg von der Rolle als Reformschüler der Deutschen, hin zum Taktgeber einer neuen europäischen Wirtschaftspolitik, schreibt mein Pariser Kollege Georg Blume. Für das Verhältnis zu Deutschland hat Macron ebenfalls bereits eine neue Bezeichnung parat: "fruchtbare Konfrontation".

Im Laufe des heutigen Tages trifft Macron auf Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Westbalkan-Konferenz, die beide gemeinsam organisiert haben. Im Kanzleramt sprechen die beiden mit den sechs Staats- und Regierungschefs der Westbalkanländer. Im Fokus steht dabei vor allem der Streit zwischen Serbien und Kosovo, wie mein Kollege Keno Verseck schreibt. Sicher werden die beiden aber auch über das deutsch-französische Verhältnis und die Zukunft der EU sprechen.

Die Zahl des Tages: 193

So viele Eismaschinen haben Neuseelands Gefängnisse im Sommer 2017/18 für Häftlinge und Personal gekauft. 600.000 Euro kostete die Anschaffung, wie eine Anfrage der Opposition nun ergab. Aus ihrer Sicht handelt es sich um "Verschwendung von Steuergeld". Die Behörden verteidigen den Kauf der Maschinen, mit denen sich Slush-Eis herstellen lässt (halbgefrorenes Trinkeis). Es sei damit gelungen, die Gemüter zu kühlen. Wäre doch vielleicht auch eine Idee für so manches Parlament, oder?

Robert Dant/ Getty Images Slush-Eis

News: Was Sie heute wissen müssen

FPÖ will österreichischen ORF-Journalisten loswerden: Der Chef der rechtspopulistischen FPÖ wettert massiv gegen Rundfunkgebühren und den Journalisten Armin Wolf.

Der Chef der rechtspopulistischen FPÖ wettert massiv gegen Rundfunkgebühren und den Journalisten Armin Wolf. Studie zu Militärausgaben: Weltweit nehmen die Investitionen im Militärbereich zu. Spitzenreiter sind die USA und China. Deutschland steigt im Ländervergleich auf.

Weltweit nehmen die Investitionen im Militärbereich zu. Spitzenreiter sind die USA und China. Deutschland steigt im Ländervergleich auf. Cathy Hummels gewinnt Prozess um Schleichwerbung: Cathy Hummels, Instagram-Star und Fußballergattin, postet täglich auf ihren Profilen Bilder von sich und Produkten. Dagegen klagte der Abmahn-Verband.

Tobias Hase / DPA Cathy Hummels

Viele Eltern unterschätzen das Übergewicht ihrer Kinder: Selbst wenn sie deutlich zu viel auf die Waage bringen, halten Eltern ihre Sprösslinge häufig für normalgewichtig, zeigt eine aktuelle Analyse.

Selbst wenn sie deutlich zu viel auf die Waage bringen, halten Eltern ihre Sprösslinge häufig für normalgewichtig, zeigt eine aktuelle Analyse. Sozialdemokraten stärkste Kraft in Spanien: Premierminister Pedro Sánchez holt mit seiner Partei die meisten Stimmen. Für eine Mehrheit muss er Partner suchen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Wir schützen die Profiteure der Katastrophe": Eine CO2-Steuer ist eine einfache Möglichkeit, effektive Klimapolitik zu machen - mit dem Markt als Mechanismus, schreibt Christian Stöcker in seiner Kolumne. Warum also haben ausgerechnet CDU und FDP etwas dagegen?

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Vorsicht vor BVB-Fans im Ausland: Die Niederlage im Revierderby gegen Schalke 04 hat tiefe Spuren in der Psyche vieler Dortmunder hinterlassen, findet Harald Schmidt - und zwar auf der ganzen Welt. Hier geht es zu seinem Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die umstrittene Bildungsministerin: Anja Karliczek ist seit einem Jahr Bildungsministerin, doch sie hat es noch nicht geschafft, sich in ihre Themen einzuarbeiten. Vielen gilt sie als Fehlbesetzung. Absolute Leseempfehlung für das Stück meiner Kolleginnen Nicola Abé und Miriam Olbrisch.

Martin Lengemann/ Ullstein Bild/ Welt Anja Karliczek

"Jede Einbauküche wird sorgfältiger ausgesucht als ein Haus": Die schlimmsten Fehler beim Bauen werden gleich zu Beginn gemacht, weil Verbraucher unbedacht miese Verträge unterschreiben. Im Interview mit meinem Kollegen Benjamin Bidder erklärt Peter Burk, wie Bauherren sich schützen können.

Mieten-Irrsinn in Berlin: In kaum einer Stadt sind die Mieten so gestiegen wie in Berlin. Die SPD-Politikerin Eva Högl will sie deshalb deckeln. Auch wenn sie ahnt: Sie bestraft damit womöglich die Guten unter den Vermietern. Hier geht es zum Interview.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was sie sich anschauen könnten: Karge Landschaften, tief stehende Wolken, Murmeltierjäger, Ringkämpfer - die Mongolei ist ein Land, das immer noch weitgehend unbekannt ist und gleichzeitig total faszinierend. 17 Jahre reiste Frédéric Lagrange für ein Fotoprojekt immer wieder wochenlang in die Mongolei. Hier geht es zu einer Auswahl seiner beeindruckenden Bilder.

Frédéric Lagrange Murmeltierjagd in der Mongolei

Was Sie lesen könnten: Die Kritik zur dritten Folge der finalen Staffel von "Games of Thrones" meiner Kollegin Eva Thöne. Kurzfazit: Alte Beziehungen werden aufgefrischt, Hauptfiguren bleiben psychologisch flach, und die liebe Verwandtschaft ist auch nicht mehr das, was sie mal war.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Ihr Max Holscher vom Daily-Team

