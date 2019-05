hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Kühnerts Kollektivierungs-Thesen und die Folgen

Kennen Sie noch Johanna Uekermann, Sascha Vogt oder Franziska Drohsel? Nein? Macht nichts. Denn dann geht es Ihnen wahrscheinlich wie der Mehrheit in Deutschland. Bei den drei genannten Personen handelt es sich um ehemalige Chefs- und Chefinnen der SPD-Jugendorganisation. Den Posten, den gerade Kevin Kühnert inne hat. Von seinen Vorgängern unterscheidet ihn aber etwas Entscheidendes: Keiner macht in den Medien so viel Wind wie er.

Das ist natürlich etwas flapsig ausgedrückt: Denn Kühnert hat sich tatsächlich als GroKo-Gegenspieler zu einer einflussreichen Stimme in der SPD entwickelt. Das wird an seinem jüngsten "Zeit"-Interview deutlich, das für erheblich Aufregung sorgt.

Darin spricht er über eine mögliche "Kollektivierung" von Unternehmen wie BMW. "Retro-Weltbild" eines Fantasten, wettert die CSU, Verklärung der DDR-Geschichte, empören sich andere. Und die SPD? Die versucht das Thema herunterzuspielen, distanziert sich vorsichtig. Denn die Genossen wissen, für die politischen Gegner sind Kühnerts Thesen eine Steilvorlage, schreibt mein Kollege Christian Teevs. Schließlich wird bald gewählt: in Europa, Bremen und Kommunalparlamenten.

Doch mal abgesehen von all der Aufregung: Wie würde eine solche "Kollektivierung" eigentlich in der Praxis aussehen und was wären die Auswirkungen? Das haben sich meine Kollegen Benjamin Bidder und Florian Diekmann angesehen. Ihr Fazit: Kühnerts Vorschläge kommen nicht über Ansätze hinaus. Sie sind teilweise widersprüchlich.

Mein Kollege Florian Gathmann meint in seinem Kommentar: Kühnert hat mit seinen Aussagen einen Nerv getroffen - oder gleich mehrere. "Die wachsende Lohnungleichheit in Deutschland treibt immer mehr Menschen um, genau wie der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Überforderung am Arbeitsplatz."

Die Zahl des Tages: 29.000

So viele Quietscheentchen gingen am 10. Januar 1992 über Bord, als der Frachter "Tokio Express" in unruhiger See im Nordpazifik zwölf Container verlor. Ein US-Forscher hat den Enten und anderem Plastikmüll nachgespürt. Seine Untersuchungen zeigen: Nicht nur ist der Müll unverwüstlich - er legt immense Distanzen zurück.

Curtis Ebbesmeyer "Tokio Express": 29.000 Quietscheentchen, Plastik-Frösche und Gummi-Biber über Bord

News: Was Sie heute wissen müssen

Christliche Kirchen werden die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren: Die Kirchen in Deutschland müssen mit dem Verlust etlicher Millionen Mitglieder rechnen. Auch das Geld wird knapper.

Armando Franca/ AP Iker Casillas

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Warum macht Deutschland armen Kindern den sozialen Aufstieg so schwer? Über die Probleme und Auswege geht es in der neuen Folge unseres Podcasts "Stimmenfang".

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Was Kevin Kühnert und Lionel Messi gemeinsam haben: Juso-Chef Kevin Kühnert ist mit seinen Sozialismus-Thesen ein Geniestreich gelungen. Wie die SPD daraus einen echten Wahlkampfschlager zaubern könnte, erfahren Sie im Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Tipps für den Idiotentest: Verkehrssünder, die ihren Führerschein zurückbekommen wollen, müssen zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung, kurz MPU. Ein Gutachter erklärt im Interview, worauf er dabei besonders achtet.

Andrew Rich/ Getty Images

Sachsen träumt vom Lithium-Wunder: Die Zukunft der E-Mobilität hängt am Lithium, dem wichtigsten Bestandteil ausdauernder Akkus. Bislang kommt der Rohstoff aus Lagerstätten in Südamerika - doch das könnte sich ändern.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was sie schauen könnten: Fußball! Als Nordhesse liegt es mir eigentlich fern, ein Spiel einer südhessischen Mannschaft zu empfehlen. Aber: Eintracht Frankfurt bietet schlicht seit Monaten tollen Fußball (der KSV Hessen Kassel kann das leider nicht konstant von sich behaupten). Zudem stellen die Frankfurter die letzte deutsche Mannschaft, die noch in einem internationalen Wettbewerb vertreten ist. Heute Abend empfangen sie ab 21 Uhr im Europa-League-Halbfinale den FC Chelsea (RTL überträgt ab 20.15 Uhr live). Vor dem Spiel hat sich Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic im Interview mit uns zu Transfers und dem Halbfinale geäußert.

Sascha Steinbach/EPA-EFE/REX Fredi Bobic

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

