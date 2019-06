hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Fall Lübcke - eine Zäsur

"Droht mit und benutzt Messer sowie Reizgas", "äußerst gewaltbereit", "bewaffnet", "politisch motivierter Straftäter": Das steht in den Polizei-Akten zu Stephan E., der im Verdacht steht, den Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben. Die Polizisten notierten zu E. auch: 1,85 Meter groß, braune Haare, blaue Augen, näselnde Aussprache, mehrere Narben.

Nach allem, was man heute weiß, war Stephan E. zwei Jahrzehnte lang ein überzeugter Rechtsextremer. Das zeigen SPIEGEL-Recherchen: Hier finden Sie die neue Titelstory "Braune Schläfer", an der 20 meiner Kollegen mitgearbeitet haben. Es ergibt sich ein deutlicheres Bild des Verdächtigen: Immer wieder beging er Gewalttaten, wurde mehrmals verurteilt, saß im Gefängnis. Dann aber tauchte er ab aus der aktiven Szene - bis er im Fall Lübcke festgenommen wurde. Erstmals in der Bundesrepublik wurde ein Politiker mutmaßlich aus rechtsextremen Motiven getötet. Nun suchen Ermittler nach möglichen Komplizen.

Was könnte der Auslöser gewesen sein? Die ermittelnden Beamten halten es nach SPIEGEL-Informationen für möglich, dass Stephan E. 2015 die Bürgerversammlung besucht hat, auf der Lübcke den geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft verteidigte. In einem Chat regte er sich später über Lübke auf, bezeichnete ihn als "Volksverräter".

Für den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel zeigt der Mord, "dass der braune Sumpf von Reichsbürgern, Identitären, rechten Schulungszentren und Ideologen bis tief hinein in die AfD ein Klima erzeugt hat, in dem jetzt gezielt die Vertreter der Demokratie die Opfer werden". Im SPIEGEL fordert er eine härtere Gangart gegen rechts.

Die Zahl des Tages: 20.000

FRIEDEMANN VOGEL/ EPA-EFE/ REX Proteste für mehr Klimaschutz in Aachen

So viele Teilnehmer erwarteten die Veranstalter der bisher größten zentralen Fridays-for-Future-Demonstration in Aachen. Die Demonstranten fordern einen stärkeren Einsatz der Politik für den Klimaschutz. Auf ihren Plakaten standen Aufschriften wie "Das Klima ist aussichtsloser als unser Mathe-Abi" oder "Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit". Unterstützung kam auch von Greta Thunberg.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Stopp in letzter Minute: US-Präsident Donald Trump soll nach dem Drohnen-Abschuss durch Iran einen Vergeltungsschlag angeordnet haben - zog den Befehl aber wieder zurück.

US-Präsident Donald Trump soll nach dem Drohnen-Abschuss durch Iran einen Vergeltungsschlag angeordnet haben - zog den Befehl aber wieder zurück. Keine Chance mehr für Manfred Weber? Nach dem EU-Gipfel scheint beinahe ausgeschlossen, dass einer der Spitzenkandidaten der Europawahl Kommissionspräsident wird.

Nach dem EU-Gipfel scheint beinahe ausgeschlossen, dass einer der Spitzenkandidaten der Europawahl Kommissionspräsident wird. Die Bilder sind heftig: Der britische Tory-Politiker Mark Field wurde handgreiflich, als Greenpeace-Aktivistinnen ein Bankett stürmten. Eine Frau packte er sogar am Nacken. Nun ist er von seiner Partei suspendiert worden.

REUTERS Mark Field und die Aktivistin

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Chemotherapie bei Brustkrebs - ja oder nein? Künftig zahlt die Krankenkasse einen wichtigen Test für Patientinnen. Endlich. Der kann zumindest eines geben: mehr Sicherheit für die eigene Entscheidung, kommentiert meine Kollegin Janita Hämäläinen.

SPIEGEL ONLINE

Nehmen Sie soviel Bargeld mit, wie sie nur können: Neuesten Erkenntnissen zufolge sind die Chancen größer, ein verlorenes Portemonnaie wiederzubekommen, wenn viel Geld darin ist. Und noch eine positive Meldung: Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo droht mit Streik zur Ferienzeit. Die neue Videokolumne von Harald Schmidt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Bali, Saudi-Arabien, Sudan - nur noch ein paar Länder fehlen auf ihrer Liste: Jessica Nabongo aus Detroit hat sich vorgenommen, alle Staaten der Welt zu bereisen - vermutlich als erste schwarze Frau überhaupt. "Viele Leute glauben, dass eine afrikanische Frau nicht das Recht habe, so zu reisen, wie sie selbst", sagt Nabongo. Das ganze Interview lesen Sie hier.

James Bland Jessica Nabongo

Kann man eine Demenz verhindern, bevor sie überhaupt ausbricht? Derzeit leben in Deutschland rund 1,7 Millionen Demenzkranke; mit steigendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, an Demenz zu erkranken. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Neuerkrankungsrate in einigen Industrieländern aber deutlich abgenommen. Woran das liegen kann, erklärt meine Kollegin Constanze Löffler.

Sexualität ist in der arabischen Welt ein Tabu. In Deutschland ist es das überhaupt nicht mehr, beobachtet Samer Tannous, SPIEGEL-Kolumnist aus Syrien. Er und seine Frau fragen sich: "Woher nehmen die Deutschen das Selbstvertrauen, nackt in die Sauna zu gehen?". Der Umgang der Deutschen mit Nacktheit ist ihm nach wie vor ein wenig rätselhaft.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Am Wochenende könnten Sie mal wieder eine Dokumentation sehen: Der Streaminganbieter Netflix zeigt "Am Rande der Demokratie" der brasilianischen Regisseurin Petra Costa, die darin ein bisweilen bedrückendes Bild ihres Heimatlandes zeichnet.

Mein Kollege Christian Buß beschreibt den Film als ein "hochverdichtetes Porträt einer gekauften, ausgehöhlten, letztlich leblosen Demokratie", regiert von Jair Bolsonaro, einem homophoben, misogynen, den Regenwald abholzenden Rechtsradikalen. Die komplette Rezension lesen Sie hier.

REUTERS Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.