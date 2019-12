hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Scotland Guard - Wie Nicola Sturgeon die Schotten vor dem Brexit schützen will

Die Schottische SNP gewann bei der Parlamentswahl am vergangenen Donnerstag in 48 der 59 schottischen Wahlkreise. Sie hält damit stolze 13 Sitze mehr in Westminster als vor der Wahl, ist drittstärkste Kraft hinter den Konservativen und Labour.

Die Partei und allen voran deren Chefin Nicola Sturgeon könnten für die Konservativen noch zum Problem werden. Sie wollen die Britische Union verlassen, der von London verordnete EU-Austritt liefert ihnen neue Argumente. Und je härter der Brexit-Kurs des Premiers wird, desto mehr erstarken die Separatisten im Norden.

An Johnson gerichtet sagte Sturgeon nach der Wahl über das geforderte Unabhängigkeitsreferendum: "Dies ist nicht einfach eine Bitte, die ich oder die SNP vorbringen. Es ist das Recht des Schottischen Volkes. Und Sie als Führer einer in Schottland geschlagenen Partei haben kein Recht, dem im Wege zu stehen." Sehen Sie ihre Rede im Video.

Andrew Milligan/DPA Nicola Sturgeon nach dem großen SNP-Sieg: "Die Mehrheit der Schotten ist gegen den Brexit"

Wer ist die Frau, die innenpolitisch momentan zu Johnsons größter Gegnerin wird? Und was kann sie ausrichten? Mein Kollege Kevin Hagen hat sie nach der Wahl porträtiert.

Bereits im Sommer sprach der SPIEGEL mit Sturgeon, und schon damals war sie gegen den Brexit, für die Unabhängigkeit Schottlands und eine Frau klarer Worte. Über Johnson, der damals nicht mehr Außenminister und noch nicht Premier war, sagte sie: "Boris Johnson hat seine Inkompetenz eindrucksvoll zur Schau gestellt." Lesenswert, auch im Nachhinein: Das Interview.

Die Zahl des Tages: 30

Heute vor genau 30 Jahren lief die erste Folge der "Simpsons" im Fernsehen - zuerst in den USA, zwei Jahre später in Deutschland. Die dysfunktionale Zeichentrickfamilie aus Springfield hat eine TV-Epoche geprägt - und dem Humor vieler Zuschauer einen Gelbstich verpasst, schreibt unser Autor Dirk Brichzi. Eine Hommage.

20th Century Fox/ Capital Pictures/ ddp images Fünf verlässliche Charaktere in gelb

News: Was Sie heute wissen müssen

Mehr als 300 Tote bei Unruhen in Iran: Bei der Niederschlagung der Proteste gegen die Benzinpreiserhöhung in Iran sind offenbar mehr Menschen getötet worden als vermutet. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und wirft den Behörden "bösartiges Vorgehen" vor.

Johnson will Brexit-Vertrag am Freitag dem Parlament vorlegen: Wenige Tage nach der Wahl in Großbritannien drückt Premier Boris Johnson beim Brexit aufs Tempo. Noch vor Weihnachten will er das Parlament über das Austrittsabkommen abstimmen lassen.

Rentenbeauftragter der französischen Regierung tritt zurück: Der Schritt kommt für die französische Regierung denkbar ungelegen: Inmitten heftiger Proteste gegen die geplante Rentenreform legt ausgerechnet der Reformbeauftragte Jean-Paul Delevoye sein Amt nieder.

CDU und Grüne in Sachsen-Anhalt um Entspannung bemüht : Die schwarz-rot-grüne Koalition drohte an einem Neonazi-Eklat um einen CDU-Politiker zu zerbrechen. Jetzt gehen die Parteien aufeinander zu.

: Die schwarz-rot-grüne Koalition drohte an einem Neonazi-Eklat um einen CDU-Politiker zu zerbrechen. Jetzt gehen die Parteien aufeinander zu. BVB trifft auf Ex-Trainer Tuchel, FC Bayern auf Chelsea: Die Paarungen für das Champions-League-Achtelfinale stehen fest. Für Thomas Tuchel kommt es mit Paris Saint-Germain zu einem Wiedersehen mit dem BVB. Die Bayern treffen auf Chelsea - wie 2012 beim verlorenen "Finale Dahoam". Auf Pep Guardiolas Manchester City wartet ein namhaftes Duell.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Zerschlagt das Kartell des Nichtstuns! Die Menschheit scheint angesichts der Klimakrise unfähig zu zielführendem Handeln. Ein psychologisches Phänomen kann das erklären - und den Weg zur Lösung weisen, meint der Kognitionspsychologe Christian Stöcker. Die Kolumne.

Wehren Sie sich gegen die Scholz-Version! Ursprünglich sollte die Finanztransaktionsteuer die Aktienmärkte bändigen. So, wie sie Finanzminister Scholz durchsetzen will, richtet sie nur Schaden an, findet unser Kolumnist Hermann-Josef Tenhagen. Was heißt das für Sie als Sparer?

"Gute Nacht, liebe Genossen!": Wolfgang Kubicki hat lange geglaubt, dass Liberale und Sozialdemokraten gut zusammenpassen würden. Umso enttäuschter ist er über das neue SPD-Spitzenpersonal - mit einer Ausnahme. Meine Kollegen Christoph Schult und Severin Weiland trafen ihn zum Interview.

DER SPIEGEL

Harald Schmidts Hinweis an die Deutsche Bahn: Bei längeren Zugfahrten auf dem Boden zu sitzen, ist keine Erfindung von Greta Thunberg. Er hat das schon vor 45 Jahren gemacht. Damals nannte man es Interrail. Die Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Dieter Mayr/ Agentur Focus Oliver, Marc und Alexander Samwer: neues Geld für alte Häuser

Die Zalando-Brüder werden zum Mieterschreck: Die Samwer-Brüder wurden mit Internet-Start-ups reich. Jetzt investieren sie vermehrt in Immobilien. Mieter fürchten um ihre Wohnungen, Ärzte um ihre Praxen. Welches Kalkül treibt die drei vom Internet zu Immobilien?

Den E-Porsche mit Vegan-Ausstattung gibt es gratis dazu: In den Alpen soll ein Luxusresort der Superlative entstehen - komplett plastikfrei und nachhaltig. Doch so umweltfreundlich, wie die Planer sagen, ist das Projekt nicht. Was hat es auf sich mit dem vermeintlichen Öko-Luxusresort bei Kitzbühel?

DPA/ picture alliance/ DPA Der Sachsenwald wurde 1982 nach einem ungewöhnlichen Tipp observiert - mit Erfolg

Wie ein Pilzsammler und sein Freund die RAF auffliegen ließen: Vor 37 Jahren wurde die letzte Führungsriege der RAF festgenommen. Wer der Polizei den entscheidenden Hinweis gab, war nicht bekannt. Bis jetzt. Mit dem SPIEGEL spricht der Tippgeber zum ersten Mal.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Planen sie Weihnachten - genauer: Ihre Weihnachtsgeschenke. Dann wird die kommende Woche sicher entspannter. Meine Kollegen aus dem Kulturressort haben Vorarbeit geleistet und die besten Buchtipps für Sie zusammengetragen.

Getty Images Für jeden ist etwas dabei - vielleicht auch für Sie selbst

Egal, wen Sie beschenken möchten - Sie werden bestimmt fündig werden. Für Lese-Wiedereinsteiger, Madeleine-Esser, Teenies im Deutschleistungskurs, für alle, die wissen, wie man DAZN ausspricht und für die Zyniker im Familien- und Freundeskreis ist etwas dabei. Viel Freude mit den Vorschlägen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Isabella Reichert vom Daily-Team

