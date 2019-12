hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Generalstreik in Frankreich

90 Prozent der Schnellzüge fallen aus, jedes fünfte Flugzeug bleibt am Boden, 11 von 16 Pariser Metrolinien stehen still. In Krankenhäusern warten Verletzte, in Schulen und Universitäten fällt der Unterricht aus. Der Eiffelturm: geschlossen. Frankreich befindet sich im Generalstreik. Der Überblick.

Zahlreiche Gewerkschaften hatten branchenübergreifend dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ihr Ziel: Gegen die von Präsident Emmanuel Macron geplante Rentenreform zu protestieren. Die Reform soll den Wildwuchs aus verschiedenen Rentenkassen und zahlreichen Sonderregelungen beseitigen und so das System solidarischer zwischen Berufsgruppen und Generationen machen. Vorzüge wie die Rente mit Anfang 50 für einige Berufsgruppen würden dann verschwinden.

Fürsprecher für diejenigen, die von den aktuellen Privilegien profitieren, ist der Gewerkschaftsführer Philippe Martinez. Er kämpft für die 32-Stunden-Woche, stellt sich selbst als pragmatischen Klassenkämpfer und Macron als "Präsident der Reichen" dar. Meine Kollegin Tanja Kuchenbecker hat sich in Paris der strittigen Figur angenommen. Das Porträt.

Benoit Tessier/REUTERS Gewerkschaftsführer Philippe Martinez: Maximale Mobilisierung für maximale Lahmlegung

Die Polizei erwartete schon im Vorfeld schwere Krawalle, allein in Paris sollten 6000 Polizisten die Ordnung wahren. Zu Ausschreitungen kam es nahe dem Place de la République im Zentrum der Stadt. Die Polizei nahm über 30 Randalierer fest und kontrollierte mehr als 9000. Die Bilder.

Die Zahl des Tages: 700.000

Die US-Regierung wird schätzungsweise 700.000 armen Amerikanern eine wichtige Sozialleistung kürzen, die rund 36 Millionen Amerikaner jeden Monat beim Kauf von Lebensmitteln unterstützt. Für gesunde Erwachsene, die keine Kinder haben, sollen in Zukunft strengere Regeln gelten, um die Hilfe beanspruchen zu können.

Demokraten leiten Amtsenthebungsverfahren ein : Sie wollen das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump eröffnen. Das verkündete die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.

: Sie wollen das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump eröffnen. Das verkündete die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. SPD-Führungsduo Walter-Borjans und Esken : Die designierten SPD-Chefs dimmen ihre GroKo-Kritik deutlich herunter - zum Unverständnis einiger Genossen. Der Realitätsschock.

: Die designierten SPD-Chefs dimmen ihre GroKo-Kritik deutlich herunter - zum Unverständnis einiger Genossen. Der Realitätsschock. Innenminister wollen Abschiebestopp nach Syrien aufweichen : Bislang verhindert die Sicherheitslage Abschiebungen nach Syrien. Die Innenminister von Bund und Ländern planen nun eine Ausnahme für Straftäter.

: Bislang verhindert die Sicherheitslage Abschiebungen nach Syrien. Die Innenminister von Bund und Ländern planen nun eine Ausnahme für Straftäter. Viele Unternehmen können Rechnungen nicht zahlen : Versicherungen müssen in diesem Jahr Ausfälle in Höhe von 900 Millionen Euro ausgleichen, 60 Prozent mehr als 2018. Besonders problematisch ist die Autoindustrie.

: Versicherungen müssen in diesem Jahr Ausfälle in Höhe von 900 Millionen Euro ausgleichen, 60 Prozent mehr als 2018. Besonders problematisch ist die Autoindustrie. Daten von der Sonnen-Mission : Die Sonde "Parker Solar Probe" fliegt so nah an die Sonne heran wie kein menschengemachtes Objekt zuvor. Die ersten Ergebnisse.

: Die Sonde "Parker Solar Probe" fliegt so nah an die Sonne heran wie kein menschengemachtes Objekt zuvor. Die ersten Ergebnisse. Die unbekannte Cholesteringefahr: Wer schon früh hohe Cholesterinwerte hat, erleidet später oft einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die Risikogruppe: 30- bis 40-Jährige.

"Ich saß oft mit Personen zusammen, die als Monster galten": Amaryllis Fox infiltrierte zehn Jahre lang als CIA-Agentin Banden und Terrorgruppen. Heute sagt sie: Auch mit Waffenhändlern kann man Gemeinsamkeiten finden. Das Interview.

H. Hartmann/ Future Image/ imago images Amaryllis Fox: Lebte mit ihrer Familie unter falschem Namen und traf regelmäßig Terroristen

Wie der Juso-Chef die SPD schreddert: Kevin Kühnert ist der heimliche Vorsitzende der Sozialdemokratie. Doch seine Rezepte werden die Partei ins Abseits führen, meint Michael Sauga aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro. Die Kolumne.

Warum die Sachsen den Juwelenraub persönlich nehmen: Der Provenienzforscher Gilbert Lupfer erklärt, was der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden mit Kunstenteignungen in der DDR zu tun hat. Das Interview.

DER SPIEGEL

Das Highlight des Wochenendes: Das Umweltbundesamt hat Vorschläge gemacht, an denen sich die Genossen abarbeiten können. Harald Schmidt freut sich besonders auf eine Kampfabstimmung. Die Videokolumne.

"Der Gintrinker weiß gern alles besser": Jörg Meyer betreibt in Hamburg die Bar "Le Lion". Im Interview mit meiner Kollegin Barbara Supp spricht er über veränderte Trinkgewohnheiten und gibt einen Tipp für die Weihnachtsfeier.

Getty Images Mit oder ohne Alkohol? Kein Produkt, sondern ein Ritual

Was Sie ansehen könnten: den neuen Film von Woody Allen, "A Rainy Day". Darin streift die Studentin Ashleigh an dem titelgebenden Regentag durch New York - und in die Arme von gleich drei älteren Männern.

Jessica Miglio/ Gravier Producti Woody Allens Manhattan von heute: Viel Nostalgie und große Altersunterschiede

Unweigerlich drängen sich bei dem Sujet Erinnerungen an die Anschuldigungen auf, Allen habe sich 1992 an seiner Adoptivtochter vergangen. Damals stand Wort gegen Wort, ein Gericht urteilte "grobes Fehlverhalten".

In jedem Fall ist die Konstellation - sie jung, er alt - Allens filmisches Thema. Schon 1979 traf in "Manhattan" eine 17-jährige Schülerin auf Allens Alter Ego, das auf die 43 Jahre zuging. Sein neuer Film bietet nach all der Zeit nun einiges an Erläuterung, meint meine Kollegin Hannah Pilarczyk. Er zeigt: Letztlich sind in Allens Geschichten immer die Männer das Problem - egal ob alt oder jung.

