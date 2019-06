hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Wenn der Asphalt schmilzt - Sommerhitze in Deutschland

Endlich ist er da, so richtig: Diese Woche ist in ganz Deutschland Sommer angesagt, am Mittwoch soll es bis zu 40 Grad heiß werden. Bedeutet für viele: Grillabende am See, Radtouren, überfüllte Freibäder. Für manche heißt es aber auch, dass sie besonders aufpassen müssen.

Vor allem älteren Menschen und Kindern können die Temperaturen zusetzen. Für Notärzte sind Fälle von Hitzeerschöpfung im Hochsommer alltäglich, genauso wie der Sonnenstich und der lebensgefährliche Hitzschlag - und manche Menschen kippen einfach um. Wer zu viel geschwitzt und dabei Salz verloren hat, kann einen Krampfanfall bekommen. Mein Kollege Martin U. Müller beschreibt, was die Hitze im Körper anrichtet.

Ales Veluscek/ Getty Images

Was kann man tun? Strahlt die Sonne zu lange auf einen unbedeckten Kopf, kann das Gewebe anschwellen oder die Hirnhäute drohen sich zu entzünden. Die Folge: Der Kopf schmerzt und wird sehr heiß, der Nacken ist steif, hinzu kommen Übelkeit und Erbrechen. Das beste Gegenmittel ist, sich in kühler und schattiger Umgebung hinzulegen sowie Kopf und Nacken mit feuchten, kühlen Tüchern zu bedecken. Außerdem gilt: Sinnvoller als eine kalte Dusche ist eine lauwarme. "Stellen Sie Oma und Opa einen Ventilator vor die Nase", rät Wetterexperte Jörg Kachelmann im Video.

Auf mehreren Abschnitten der Autobahnen 9 und 38 gelten bis auf Weiteres Geschwindigkeitsbegrenzungen. Zudem können technische Geräte Schaden nehmen. Telefone oder Notebooks sollten nie direkt in der Sonne liegen, sondern etwa in ein Handtuch eingewickelt werden. Ist ein Gerät aus Versehen doch aufgeheizt worden, schaltet man es am besten erst einmal aus. Der Versuch, das Abkühlen zu beschleunigen, kann zu noch größeren Schäden führen.

Die Zahl des Tages: eine Million

REUTERS Rohingya knien in Myanmar bei einer Militäraktion. Später werden sie getötet.

So viele Menschen sind derzeit in Myanmar vom Internet abgeschnitten. Im Bundesstaat Rakhine kappten vier Telekommunikationsunternehmen nach Aufforderung der Regierung den Zugang. Aus der Region sind seit 2017 mehr als 700.000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya vor der Gewalt des Militärs geflohen, die dort überwiegend lebten. Menschenrechtsaktivisten werfen der Regierung vor, Informationen zu unterdrücken.

News: Was Sie heute wissen müssen

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Eine der wenigen politischen Entwicklungen, die derzeit Anlass zur Hoffnung geben, sind die Klimaschützer*innen, schreibt SPON-Kolumnistin Margarete Stokowski. Wer die Berichte über den Protest verfolge, werde bemerken, dass es auffällig viele Frauen und Mädchen seien, die dabei Forderungen stellen. Warum das so ist - hier geht es zum Text.

Marcel Kusch/ DPA Junge Teilnehmer der Klimademonstration Fridays for Future

Zunge raus, lautes Schnaufen, mit einem Tuch über die Stirn wischen: Das können Sie tun, wenn Sie im Ausland sind, die Sprache aber nicht können und signalisieren wollen, wie sehr Sie schwitzen. Noch mehr Tipps in der Videokolumne von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Heißt es der Libra oder das Libra? Noch sind nicht alle Fragen rund um die neue Digitalwährung geklärt, fest steht aber: Facebook will kostenlose Überweisungen via WhatsApp und Instagram ermöglichen. Wird Mark Zuckerberg damit der mächtigste Banker der Welt? Hier erfahren Sie mehr dazu.

Das Überleben möglichst vieler gesunder Nachkommen ist ein evolutionärer Imperativ - nur so rettet die Kreatur das eigene Erbgut in die nächste Generation. Daher ist es nicht nur Altruismus, wenn sich die Eltern um den Nachwuchs kümmern. Forscher untersuchen das elterliche Kümmern quer durchs Tierreich. Ein Fazit: "Elterliche Fürsorge ist harte Arbeit, stressig, zeitraubend".

Ralph Lee Hopkins/ National Geographic/ Getty Images Bärenfamilie in Alaska, USA

Max Polonyi hält sich für einen modernen Deutschen. Aber im Sport geht es um Sieg oder Niederlage. Stolz oder Scham. Wie er sich also fühlt, als ihn seine Freundin beim Tennis vor Zuschauern besiegt? Das beschreibt er hier.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Heute Abend könnten Sie mal wieder weiblichen Rap aus Deutschland hören: Juju gibt sich in ihren Videos als Straßenrapperin und Partylöwin, kifft, der Alkohol fließt, es wird getanzt, geschwitzt und im aggressiven Stakkato gereimt. Aber sie kann auch anders: Mit der Rap-Ballade "Vermissen" und Duettpartner Henning May von AnnenMayKantereit landete sie ihren ersten Nummer-eins-Hit als Solokünstlerin. Hier erfahren Sie mehr über sie.

Christian H. Hasselbusch Rapperin Juju

