Es ist gerade eine Woche her, da kehrte eine Bundesministerin spätabends vor laufender Kamera ihr Allerinnerstes nach Außen, in 20 Jahren Hauptstadtjournalismus habe ich keinen so verstörenden wie verstörten Auftritt gesehen. Einige Stunden später trat Anne Spiegel zurück , und ihre Partei tat allen Ernstes so, als hätte sie damit nicht viel zu tun. Aus dem Auge, aus dem Sinn, bestenfalls in den gesellschaftlichen Umständen mochte die Führung der Grünen nach Ursachen für den beispiellosen Absturz suchen. So einfach kann man es sich machen. Anne, wer? Sie trägt ihr Kreuz allein.

Nikolaus Blome Foto: Daniel Reinhardt / DPA Jahrgang 1963, war bis Oktober 2019 stellvertretender Chefredakteur und Politikchef der »Bild«-Zeitung. Von 2013 bis 2015 leitete er als Mitglied der Chefredaktion das SPIEGEL-Hauptstadtbüro, zuvor war er schon einmal stellvertretender »Bild«-Chefredakteur. Seit August 2020 leitet er das Politikressort bei RTL und n-tv.

Genau das passt nicht zur Frauenquote, die den Grünen heilig ist, und darum geht es. Diese Quote suggeriert Fürsorge, doch das Gegenteil war der Fall. Die Führung hätte die Vorgeschichte der rheinland-pfälzischen Doppel-Landesministerin während der Flut unter die Lupe nehmen müssen, bevor sie nach Berlin ins Rampenlicht geschickt wurde. Das unterblieb, wiewohl ein identischer Fehler der Partei schon Annalena Baerbock den Wahlkampf versaut hatte. Die Führung hätte zudem den familiären Gründen der Überforderung Spiegels auf den Grund gehen müssen, die durch einen Umzug und ein Amt als Bundesministerin nicht kleiner wurde, oder? Und schließlich hätte die Führung den komplett selbstmörderischen TV-Auftritt niemals zulassen dürfen.

Come on, das hat auch etwas mit der Frauenquote zu tun, eben weil sie der Partei so heilig ist. Eine schwache, überforderte Spitzenfrau kann es bei den Grünen nach eigenem Selbstverständnis nicht geben, weil sich die Partei als Hort und Heimat starker Frauen sieht, denen die Quote den Weg nach ganz oben bahnt. Es durfte nicht sein, was leider sehr wohl war. Pech für Frau Spiegel. Dahinter wohnt nicht zuletzt die Überzeugung, dass idealiter niemals irgendwelche Umstände die beruflichen Chancen einer Person schmälern dürfen – was Frauen ja tatsächlich jahrhundertelang widerfahren ist. Allein: Das Amt einer Bundesministerin ist eines der wenigen, auf das diese Form von nacheilender Gleichberechtigung nicht anwendbar ist. Ämter dieser Art können nicht auf extreme Lebenssituationen zugeschnitten werden, stattdessen wird umgekehrt ein Schuh draus. Wer sie innehat, muss nahezu um jeden Preis »funktionieren«, so wie das für auch Jumbo-Piloten, die Chefärztin oder die Werkstatt gilt, die einem die Bremsen am Auto richtet. Und wenn dieses Funktionieren für eine gewisse Zeit partout nicht geht, dann ist das offenzulegen.

Frau Spiegel hätte – selbst kurz nach der Flut – vermutlich viel Verständnis für einen Urlaub in familiärer Not gefunden. Aber sie hat sich offenbar nicht getraut, ehrlich zu sein. Das sagt einiges über Frau Spiegel, die es mit der Wahrheit nicht so genau nahm. Aber es sagt mindestens so viel auch über das Klima bei den Grünen aus.

Dabei haben die 68er die zentrale Regel dieses Betriebs namens Spitzenpolitik formuliert: »Das Private ist politisch«. Mithin ist der Gesundheitszustand einer Ministerin relevant, wenn er ihre Amtsführung beeinträchtigt. Und mittelbar ist es auch der Gesundheitszustand der Kinder oder Partner, wenn der ebenfalls dazu geeignet ist. Warum hat Frau Spiegel nach dem gesundheitlichen Einbruch ihres Mannes noch zusätzliche Ämter angenommen? Wollte sie nicht Nein sagen oder durfte sie nicht? Auch das wüsste man gern von einer Partei, die aus Prinzip jedes zweite Spitzenamt mit einer Frau besetzen will.

Und wenn wir schon dabei sind: War es nicht auch parteieigene Bigotterie, die Frau Spiegel zur Strecke brachte? Die Landesgrünen in NRW hatten mit großer Lust geholfen, eine CDU-Landesministerin wegen eines ähnlichen (Fehl-)Verhaltens in den Rücktritt zu treiben. Zu deren Gunsten war vom vermeintlich frauenfeindlichen »System« aber keine Rede und von struktureller Frauenfeindlichkeit der Kritik an der Ministerin auch nicht. Ist das nur mir aufgefallen? Selten wurden die Tränenamphoren öffentlich so einseitig befüllt. Frau ist halt nicht Frau bei diesen Grünen, zumindest dann nicht, wenn Frau bei der CDU ist. Ministerin Spiegel hat es nicht zu retten vermocht, und dass die Doppelmoral nicht gesiegt hat, ist eine gute Nachricht.

Die Grünen werden gerade auf vielen Feldern gewendet und gestählt. Robert Habeck und Annalena Baerbock machen eine gute Figur, wie sie da unter fortgesetztem öffentlichem Nachdenken ein Tabu der Partei nach dem anderen überwinden. Ich frage ja nicht nach einer Laufzeitverlängerung für Atomkraft, Gott bewahre, aber könnte dieser Elan des Duos Habeck/Baerbock nicht auch bei der Frauenquote ein wenig Einsicht erwirken? Wie sie derzeit funktioniert, ist die Quote wie ganz alter Umweltschutz der Achtzigerjahre, end of pipe. Das macht die Grünen schwächer, als sie sein könnten. Anton Hofreiter zum Beispiel gilt in jeder Hinsicht als höchst ministrabel, aber eher kriegt der Mann einen authentischen Scheitel hin, als dass er grüner Minister in einem Quotenkabinett wird.