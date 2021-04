Die Wunder der Wissenschaft: Am Ben-Gurion-Flughafen in Israel wird ein Mädchen auf Covid-19 getestet. In der Pandemie erweist sich aufs Neue, dass der Erfindungs- und der Unternehmungsgeist unerschöpflich sind. Die rasante Entwicklung hochwirksamer Impfstoffe wirkt wie ein Beweis für die Zukunftsfähigkeit des Menschen.

Foto: Ziv Koren / POLARIS