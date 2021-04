Fragen, was ist Wir starten in die Republik 21

Hinter jeder Wahlentscheidung steht eine grundsätzliche Frage: In was für einem Land wollen wir eigentlich leben? Auf diese Frage will der SPIEGEL im Superwahljahr 2021 Antworten suchen – gemeinsam mit Ihnen!

Eine Einladung von Steffen Klusmann