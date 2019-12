Politischer Jahresausblick Das wird 2020 wichtig in Deutschland

Was war das für ein Jahr: Die Große Koalition quält sich durch die Dauerkrise, die SPD braucht wieder eine neue Spitze, die AfD feiert Wahlerfolge im Osten, die EU-Kommission bekommt eine deutsche Chefin, die Jugend streikt für das Klima, rechtsextremer Terror erschüttert das Land.

Unruhiger und aufregender kann es im neuen Jahr eigentlich nicht werden, sollte man meinen. Tatsächlich ist der politische Terminkalender hierzulande auf den ersten Blick weniger prall gefüllt. Aber was heißt das schon. Viele der Herausforderungen und Probleme des vergangenen Jahres werden die deutsche Politik auch 2020 beschäftigen.

Auf Bewährung - die Große Koalition

Zwei Drittel ihrer Versprechen hat die Große Koalition in ihrer knapp zweijährigen Regierungszeit bereits umgesetzt - oder zumindest angepackt. Das sei deutlich mehr als bei der Vorgängerregierung zum selben Zeitpunkt, schreibt die Bertelsmann-Stiftung in ihrer Halbzeitanalyse. Klimapaket, Grundgesetzänderung für leichtere Investitionen der Länder, dazu ein Grundrentenkompromiss - tatsächlich waren Union und SPD durchaus fleißig. Nur: In der Bevölkerung bekommt das keiner mit.

Die GroKo ist schlechter als ihr Ruf. Darunter leiden beide Partner des Zweckbündnisses, die Suche nach dem richtigen Kurs, nach dem richtigen Personal geht auch 2020 weiter. Darunter wiederum leidet die Regierungsarbeit. Hält die Koalition trotzdem durch?

Das wird maßgeblich von der neuen SPD-Spitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans abhängen. Das Duo muss sich gleich auf mehreren Ebenen bewähren. Im Bund fehlt ihnen die Führungserfahrung, durch die Partei geht ein Riss. Auf der einen Seite die Anhänger eines neuen Linkskurses, angeführt von "Nowabo" und Esken. Auf der anderen Seite das Parteiestablishment um den im Vorsitzendencasting unterlegenen Vizekanzler Olaf Scholz.

Michael Kappeler / DPA Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Esken und Walter-Borjans sind mit einem klaren Versprechen angetreten: kein Weiter-so. Sie müssen die SPD neu ausrichten und wieder aufrichten. Die Frage ist, ob das in der GroKo gelingen kann - oder ob die Sozialdemokraten doch noch aussteigen, aus Angst vor dem weiteren Absturz in die Bedeutungslosigkeit.

Viel wird davon abhängen, inwieweit sich die Union auf Zugeständnisse in bestimmen Bereichen einlässt, etwa beim Mindestlohn, Klima, der schwarzen Null. Allzu groß wird die Verhandlungsbereitschaft nicht ausfallen, denn auch die Union diskutiert darüber, wie sie künftig erkennbar bleibt.

Wolfgang Kumm/ DPA Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz

Damit zusammen hängt die K-Frage, die die CDU 2020 früher oder später entscheiden muss. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht mehr unumstritten. Die Konkurrenz um Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet ist in Lauerstellung. Zerbricht die GroKo im Frühjahr, wäre Kramp-Karrenbauer wohl im Vorteil. Hält das Bündnis und entscheidet der Parteitag Ende des Jahres über die Spitzenkandidatur, ist alles möglich.

Stimmungstest im Kleinen - Bürgerschafts- und Kommunalwahlen

Ein Superwahljahr wird 2020 nicht - vorausgesetzt die GroKo bleibt zusammen und beschert dem Land keine Neuwahlen. Regulär stehen die Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft und Kommunalwahlen in Bayern und Nordrhein-Westfalen auf der Agenda.

Scholz-Nachfolger unter Druck

Georg Wendt / DPA Herausforderin Katharina Fegebank, Bürgermeister Peter Tschentscher

In Hamburg, einer der letzten Hochburgen der Sozialdemokraten, übernahm Peter Tschentscher von Olaf Scholz 2018 das Amt des Ersten Bürgermeisters. Scholz ging als Finanzminister und Vizekanzler nach Berlin. 2015 hatte er mit der SPD mehr als 45 Prozent der Stimmen geholt - ein Ergebnis, von dem die Genossen heute nur träumen können.

Nun muss sich Tschentscher am 23. Februar seiner ersten Wahl stellen. Der allgemeine Negativtrend der SPD wird laut Umfragen auch in Hamburg Spuren hinterlassen, die Grünen mit Spitzenkandidatin Katharina Fegebank sitzen den Sozialdemokraten im Nacken.

Muss die SPD das Hamburger Rathaus räumen, wäre auch der erste Stimmungstest für Esken und Walter-Borjans verloren. Die Grünen wiederum hoffen darauf, nach Baden-Württemberg künftig ein zweites Bundesland zu regieren.

Verliert die SPD nun auch die Rathäuser?

Die Abstimmung über Landräte, Bürgermeister, Parlamente in Städten und Gemeinden erhält meist nicht die Aufmerksamkeit einer Landtagswahl - dabei betrifft eine Kommunalwahl das Leben der Bevölkerung meist viel unmittelbarer. Und gerade die Oberbürgermeisterwahlen in den großen Städten sind stets auch ein Gradmesser für die politische Stimmung im Land.

In Bayern wird am 15. März gewählt: Die Rathäuser sind nach dem historischen Tief bei der Landtagswahl die letzten Bastionen der SPD. Landesweit stellt sie 250 Bürgermeister und Landräte, 10 der 25 kreisfreien Städte werden von sozialdemokratischen Oberbürgermeistern regiert, so etwa auch die Landeshauptstadt München.

Doch die Landtagswahl 2018 lässt nichts Gutes erahnen: Besonders in größeren Städten wurde plötzlich grün gewählt. Auch für die CSU ist das eine Herausforderung. Zugleich müssen sich die Christsozialen auf dem Land der starken Freien Wähler erwehren, mit denen Ministerpräsident Markus Söder auf Landesebene gemeinsam regiert.

Wolfgang Kumm / DPA Ministerpräsidenten Markus Söder und Armin Laschet

In Nordrhein-Westfalen, der einstigen Herzkammer der Sozialdemokraten, hofft die SPD nach der Schlappe bei der Landtagswahl 2017 ebenfalls wieder auf Zugewinne und Schwung für die Bundespartei. Ein schwieriges Unterfangen, wie schon die Europawahl zeigte: Die SPD bekam landesweit 770.000 Stimmen weniger als vor fünf Jahren. In Dortmund, der einst sicheren Hochburg, verlor die SPD ihre wackelig gewordene Vormachtstellung ebenso wie in Bochum an die Grünen, die vom Bundestrend profitierten.

CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hofft am 13. September dagegen auf ein Ergebnis, das ihm Rückenwind verschafft - nicht nur für die Regierungsarbeit in NRW, sondern womöglich auch für seine eigenen Karriereambitionen in Sachen K-Frage.

Deutschland führt die EU

Tobias Schwarz / AFP Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

Am 1. Juli übernimmt Deutschland gemäß Rotationsprinzip für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Zuletzt war dies 2007 der Fall. Auf der Agenda stehen bereits die Themen Finanzen, ein China-Gipfel, soziales Europa sowie der Zusammenhalt der dann wahrscheinlich nur noch 27 EU-Staaten.

Wie stark Deutschland seine Agenda durchbringen kann, hängt entscheidend vom Regierungsbündnis ab: Platzt die GroKo doch noch, drohen der Republik innenpolitische Turbulenzen, die auch Folgen für die Handlungsfähigkeit auf dem internationalen Parkett hätten. Bleibt Angela Merkel Kanzlerin einer Minderheitsregierung? Oder gibt es rasch Neuwahlen - mit allen Unwägbarkeiten der anschließenden Regierungsbildung?