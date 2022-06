Der Dauerstreit der Witwe von Altkanzler Helmut Kohl (CDU), Maike Kohl-Richter, mit dessen Biograf Heribert Schwan wird mindestens noch bis zum Frühjahr kommenden Jahres verlängert. In einem Verfahren um die Veröffentlichung und Verbreitung zahlreicher Passagen aus dem von Schwan geschriebenen Buch »Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle« ordnete das Oberlandesgericht (OLG) Köln am Donnerstag eine neue Beweisaufnahme an, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage sagte.