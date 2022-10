Für den Fall, dass die Gaspreisbremse nicht bereits im Januar kommen kann, sucht SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schon nach anderen Lösungen. Er sprach mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland über weitere Finanzhilfen als Brücke bis März: »Wir werden prüfen, ob da mehr geht.« SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch forderte in der »Bild am Sonntag«: »Wir brauchen auch Lösungen für den Januar und Februar sowie Härtefalllösungen für andere Energieträger wie etwa Öl.« Er setzt auf Änderungen am Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer machte dafür in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« einen Vorschlag. »Bis März dann ohne Hilfen durchzuhalten – das schaffen viele Betriebe nicht«, warnte er. Als »Härtefallbrücke« solle der Staat »für Januar und Februar die Hälfte des Abschlags bei Strom und Gas« für energieintensive Handwerksbetriebe übernehmen. Betroffen seien vor allem Bäcker, Konditoren, Metzger, Brauer, Galvaniseure, Oberflächenveredler, Textilreiniger und Kfz-Werkstätten.

Zahlreiche Demonstrationen für soziale Sicherheit

Bei Demonstrationen für ein solidarisches Miteinander und Umverteilung in der Energiekrise gingen am Samstag in mehreren deutschen Städten zahlreiche Menschen auf die Straße. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich mindestens 24.000 Menschen in Berlin, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart. Die Polizei schätzte die Zahl niedriger. Die Initiatoren, ein linkes Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltgruppen und Sozialverbänden, forderten gezielte Hilfen für Menschen mit wenig Geld, höhere Steuern für Reiche und eine konsequentere Energiewende.