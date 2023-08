Gabriel hinterfragt Genfer Flüchtlingskonvention

Faesers scharfe Kritik richtet sich auch gegen Mitglieder der eigenen Partei. So hatte der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende und heutige Chef der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel, das individuelle Recht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention infrage gestellt. »Der Versuch, mit einem Individualrecht auf Asyl und der Genfer Flüchtlingskonvention auf das moderne Phänomen von Massenflucht zu reagieren, wird uns nicht zum Erfolg führen«, sagte Gabriel in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ähnlich argumentierte der CDU-Politiker Jens Spahn in einem Interview mit der »Bild«-Zeitung. »Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asyl-Migration«, forderte Spahn und plädierte für eine europäische Kontingentlösung für 300.000 bis 500.000 Flüchtlinge im Jahr.