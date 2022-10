Debatte über Gas- und Strompreisbremse vor Bund-Länder-Treffen Warum die Länder aufs Tempo drücken

Sie fragen: Wie soll das denn am Ende genau funktionieren?

Mitte Oktober – wenn nach aktuellem Regierungs-Zeitplan die Kommission ihre Ergebnisse präsentieren werde – sei zu spät, heißt es unisono aus den Ländern. Das war, so ist zu hören, auch einigermaßen Konsens in den Gesprächen der Ministerpräsidenten am Sonntagabend im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Einheit in Erfurt. Elf Länderchefs, heißt es, hätten an dem traditionellen Abendessen am Vorabend des 3. Oktober teilgenommen, diesmal kam man in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar zusammen. Es sei »fröhlich, freundlich, aber klar geredet« worden, teilte der Gastgeber und Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) anschließend mit.