Debatte über neue Anti-Corona-Maßnahmen Warum ist Angela Merkel eigentlich so vorsichtig?

Steigende Infektionszahlen, wachsende Unruhe in der Politik: Angela Merkel will am Dienstag mit den Ministerpräsidenten über neue Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beraten. Sie verfolgt eine rigide Linie.

Eine Analyse von Florian Gathmann