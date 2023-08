Debatte über Wetterphänomene Wir Klima-Schlaumeier

So in etwa wird sie aussehen, die Klimaapokalypse, dachte ich. Die Starken und Reichen (und die Frühaufsteher) werden sich unter die wenigen Sonnenschirme retten, die Asozialen den Schwachen ihre Schutzräume nehmen. Der Mensch wird wieder des Menschen Wolf. Und wer nicht zum Wolf taugt, hat Pech gehabt. Im Kopf formulierte ich schon einen Tweet, den ich absetzen würde. So was wie: »Heute in Port de Sóller eingetroffen. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.«