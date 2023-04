Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung Deutsche weiterhin wenig zufrieden mit Funktionieren der Demokratie

Zukunft: Deutsche grundsätzlich »sorgenvoll und pessimistisch«

Laut dem Politikwissenschaftler und Co-Autor der Studie, Frank Decker, sind die Deutschen grundsätzlich »sorgenvoll und pessimistisch«, was die Zukunft angeht: 2019 blickten der Studie zufolge noch zwei Drittel der Befragten pessimistisch in die Zukunft, in der Befragung der aktuellen Studie waren es mehr als vier Fünftel.

Am meisten Sorgen machen sich die Deutschen über den Klimawandel und Hass in der Gesellschaft. 76,1 Prozent der Befragten stimmten zudem der Aussage zu, dass die politischen Probleme heutzutage so kompliziert seien, dass sie nur sehr schwer zu durchschauen seien – das ist im Vergleich zur Studie von 2019 eine Verschlechterung des Verständnisses von zwölf Prozent.