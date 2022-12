Ankündigungen in diese Richtung gibt es staatlicherseits genug, guten Willen unterstelle ich. Aber der Vollzug ist eine Katastrophe. Schon vor zehn Jahren warnte Allensbach-Chefin Renate Köcher davor, welche Zersetzung in Gang kommt, wenn der Staat nicht mehr so funktioniert, wie normale Leute es zu Recht erwarten. Und es wird immer krasser: Was früher am Mangel an Geld scheiterte, scheitert heute am der Unfähigkeit Geld sinnvoll auszugeben, Beispiel Bundeswehr.