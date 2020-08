Rechtsradikale Proteste Demonstranten stürmen durch Absperrung auf Reichstags-Treppe

Demonstranten haben am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen. Sie stürmten die Treppe hoch zum Gebäude. Polizeibeamte drängten die Menschen zurück, sie setzten Pfefferspray ein.