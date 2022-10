Außerdem hatte es in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken Warnungen gegeben, dass es zu solchen Szenen in Berlin kommen könnte, schließlich war eine ähnliche Mischung bei der »Handwerker-Demo« in Dessau vor wenigen Wochen gewesen, damals mit rund 2000 Teilnehmern.

Zumindest der Landesvorstand der Berliner Linkspartei hatte eine finanzielle Unterstützung der Veranstaltung am Neptunbrunnen abgelehnt, da »das pauschale Ende der Sanktionen sowie die Zuschreibung als Aggressor in Richtung der Bundesregierung« nicht der Haltung der Partei entspreche.