So zerfällt plötzlich einer der ältesten Mythen der politischen Landschaftsbeschreibung in Deutschland: dass auch aus historischen Gründen allein die Parteien rechts der Mitte die AfD auf Rechtsaußen klein zu halten haben und daher ihr ruchloses Fehlverhalten der Grund sein muss, wenn die AfD bei Wahlen oder in Umfragen zulegt. Wie oft wurde den Konservativen und Liberalen diese Verantwortung um den Hals gelegt wie eine Schlinge – als hätten SPD und Grüne nie Einfluss darauf gehabt, was am anderen Ende des demokratischen Sektors (und außerhalb) so vor sich geht. Ja, dergestalt argumentieren Linke immer noch. Wer es nicht glaubt, möge sich Jakob Augstein in unserem Podcast anhören.