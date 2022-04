Stimmenfang-Podcast Atomwaffen in Deutschland – weg damit?

Die Bundeswehr hält US-Atomwaffen bereit und trägt so zur nuklearen Abschreckung bei. Russlands Krieg gegen die Ukraine stellt dieses Prinzip auf die Probe. Ein Besuch an dem Ort, an dem die Bomben vermutet werden.

Ein Podcast von Marius Mestermann