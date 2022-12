Die Deutsche Bahn ist erneut Opfer von Saboteuren geworden. Nach SPIEGEL-Informationen brachen unbekannte Täter am vergangenen Sonntag an einer Bahnstrecke in Essen-Dellwig in zwei Stellwerkgebäude ein. Laut einem internen Behördenvermerk über den Vorfall trennten sie in mehreren Schaltkästen »gezielt« wichtige Kabel durch.