Gerade an den Starkreisetagen um Ostern dürfte es zu den beliebtesten privaten Gewaltfantasien zählen, den Bossen der Deutschen Bahn mal so richtig den Marsch zu blasen. Sie an Gleis 13einhalb in Detmold-Dingsbums auszusetzen, hilfsweise auf freier Strecke irgendwo im leeren Hunsrück. Oder drei Tage am Stück »keine heißen Getränke und Speisen« im Bordbistro in sie reinzustopfen beziehungsweise sie bei voller Fahrt die ICE-Tür zuhalten zu lassen, die »leider heute nicht richtig schließt«.