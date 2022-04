Sabine Rennefanz , Jahrgang 1974, betrachtet in ihrer Kolumne »Heimatkunde« die deutsche Politik und Gesellschaft nicht nur, aber auch aus der Perspektive ihrer ostdeutschen Herkunft. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin, war Redakteurin bei der »Berliner Zeitung« und wurde 2011 mit dem deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Mitte März 2022 erscheint ihr neues Buch »Frauen und Kinder zuletzt« über Gerechtigkeit in gesellschaftlichen Krisen im Ch. Links Verlag.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat sich ebenfalls entschuldigt, dass ihr Festhalten an Nord Stream 2 falsch war . Wahrscheinlich arbeitet Ex-Kanzlerin Angela Merkel auch schon an einer Apologie.

Doch was bringt das alles? In Partnerschaften soll eine Entschuldigung ein Gespräch öffnen, so empfehlen es Therapeuten. In der Politik dient ein »Sorry« eher dazu, Diskussionen zu beenden. Sorry, nächstes Thema. Steinmeier wechselte mühelos zum anderen Extrem und nannte Putin einen »eingebunkerten Kriegstreiber« .

Und es sind ja nicht nur »die Politiker«, die ein einseitiges Russlandbild gepflegt haben, geboren aus einem komplexen Gemisch aus Schuld gegenüber der Sowjetunion, Angst vor der Atommacht und Selbstgerechtigkeit. So viele Menschen bilden sich viel darauf ein, Russland ganz besonders gut zu verstehen. »Putinversteher« bevölkerten Talkshows und Bestsellerlisten. Das Wort ist inzwischen in die englische Sprache übergegangen, es gibt einen Wikipedia-Eintrag. Und die russische Kultur! Kein Tag vergeht, in dem nicht jemand darauf hinweist, dass man jetzt aber trotzdem weiter Tolstoi lesen darf. Hierzulande muss sich der ukrainische Botschafter, Andrej Melnyk, ständig zur russischen Kultur positionieren, als sei das jetzt irgendwie wichtig, ob er Tschaikowsky höre oder nicht . Und nichts gegen Tolstoi, aber vielleicht sollten die Deutschen eher Swetlana Alexijewitsch lesen, um etwas über die postsowjetische Gesellschaft zu erfahren.

Ich erinnere mich noch, wie ich als Korrespondentin 2006 über die Vergiftung des russischen Ex-Spions Alexander Litwinenko berichtete. Damals, bei den Recherchen in einem Fünfsternehotel, bekam ich Angst vor Putin. Schon damals schwang bei den Gesprächen mit Kollegen in Deutschland ein Misstrauen mit. Das war doch ein Spion, war er nicht selbst schuld an seinem Schicksal? Das Victim-Blaming setzte sich unterschwellig fort: Wer weiß, was die Georgier gemacht haben, um Russland 2008 zu provozieren?

In den Neunzigerjahren existierte in Ostdeutschland das Prinzip der »akzeptierenden Jugendarbeit« beim Umgang mit Rechtsextremismus. Junge Rechtsextreme sollten nicht gerügt oder bestraft werden, das würde sie weiter in die Enge treiben, sondern man sollte ihnen Angebote für Gespräche, Ausbildungsplätze und positive Bestätigung geben. Dann würden sie sich Schritt für Schritt automatisch zu demokratisch gesinnten Bürgern entwickeln. Rechte Jugendliche durften Jugendklubs besetzen. Es war ein Faktor – nicht der einzige – warum rechte Jugendkultur im Osten in den Neunzigerjahren zum Mainstream wurde.

Dahinter steckt Hilflosigkeit. Dahinter steckt auch die seit 30 Jahren währende Hybris zu glauben, dass die westliche Demokratie 1989 gemeinsam die totalitäre Herrschaft der Sowjetunion besiegt habe. Die Sowjetzeit, das imperiale Erbe wurde in Russland nie aufgearbeitet. Anders als in Ostdeutschland und osteuropäischen Ländern blieben die kommunistischen Eliten auch nach 1990 an der Macht. Dass die militärische Supermacht Sowjetunion friedlich untergegangen war, war für die Mehrheit der Russen kein Grund zum Feiern, sondern zum Schämen. Schon 2007 hat Wladimir Putin klargemacht, dass sich sein Russland nicht wie Westdeutschland 1945 verhalten werde, seine Sünden bereuen und sich in den Klub der westlichen Staaten aufnehmen lassen, wo ihnen Benehmen beigebracht wird. So beschreiben es Ivan Krastev und Stephen Holmes in ihrem Buch »Das Licht, das erlosch«.

Viele in Deutschland dachten, sie haben Russland im Griff. So wie man lange dachte, man habe die Demokratiefeinde im eigenen Land im Griff. Die Ablehnung westlicher Werte wie Gewaltenteilung, freie Wahlen, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Minderheitenschutz können sie sich nicht anders erklären, als dass es eine Krankheit ist. So wie Steinmeier jetzt wieder vom »imperialen Wahn« Putins spricht. Der SPD-Außenpolitiker Günther Verheugen und andere möchten den Russen schon wieder die Hand reichen . Bitte nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Russland ist kein Patient, sondern ein Gegner.