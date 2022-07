Als möglicher Lösungsansatz wird auch einer aus Zeiten der Coronapandemie ins Spiel gebracht: So prüft das Finanzministerium in Schwerin etwa, ob die verstärkte Nutzung von Homeoffice eine Möglichkeit zum Energiesparen wäre. In Nordrhein-Westfalen könnten Gebäude der Landesverwaltung demnächst nur noch in Teilen beheizt werden. Die Möglichkeit ergebe sich durch »geänderte Arbeitssituationen« wie Homeoffice-Regelungen, so das Finanzministerium in Düsseldorf.