Deutscher Bundestag Diäten für Abgeordnete sinken zum ersten Mal

Die Diäten von Bundestagsabgeordneten sind an die Entwicklung der Löhne gekoppelt. Die sind in der Coronakrise gesunken, also müssen die Parlamentarier Einbußen hinnehmen – allerdings handelt es sich um einen überschaubaren Betrag.