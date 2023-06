Die Pannenserie bei Regierungsfliegern der Luftwaffe reißt nicht ab. Diesmal hat es Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller erwischt.

Nach einem dreitägigen Besuch in der Krisenregion Westafrika sollte SPD-Politikerin am Freitagnachmittag aus der nigrischen Hauptstadt Niamey nach Berlin zurückfliegen, doch daraus wurde nichts. Möllers Flugzeug, eine Global 6000, ist defekt. Möller und eine kleine mitreisende Delegation sind in Niger gestrandet.