Hilfe für kranke Kinder 83 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland angekommen

Die Bundesregierung will mit der Aufnahme von Geflüchteten die überfüllten Lager auf griechischen Inseln entlasten. In Kassel kamen nun 17 kranke Kinder und ein Jugendlicher in Begleitung von Familienangehörigen an.