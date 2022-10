Die US-Regierung hatte vor rund zwei Wochen Sanktionen gegen hochrangige Vertreter der iranischen Sittenpolizei verhängt. Bei einer Aktuellen Stunde des Bundestags zu den Protesten im Iran am vergangenen Donnerstag warf die Opposition Außenministerin Annalena Baerbock vor, sich zu wenig für die Frauen im Iran einzusetzen. Baerbock wies die Kritik zurück: »Im Kreis der EU-Staaten tue ich gerade alles dafür, dass wir Sanktionen auf den Weg bringen können«, sagte sie.

Am Sonntag bekräftigte die Grünenpolitikerin bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hannover, sich für die iranischen Frauen einsetzen zu wollen. »Wir schauen hin, wir stehen an eurer Seite«, rief Baerbock einer Gruppe von Frauen zu, die Schilder mit den Losungen der iranischen Protestbewegung hochhielten.