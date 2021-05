Nach anti-israelischen Ausschreitungen CDU spricht von »eingewandertem Antisemitismus«

Anti-israelische Parolen auf mehreren Kundgebungen in Deutschland haben eine Debatte ausgelöst: Was ist berechtigte Kritik, was Antisemitismus? Die CDU-Führung sieht den Judenhass von »muslimischen Extremisten angeheizt«.