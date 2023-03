Mehrere Personen aus Thüringen und Sachsen sollen in Ungarn Rechtsextremisten attackiert haben. Nun haben Ermittler die Wohnungen der Verdächtigten in Leipzig und Jena durchsucht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden sowie die Landeskriminalämter von Sachsen und Thüringen mitteilten, richten sich die Ermittlungen gegen drei Männer und vier Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren.