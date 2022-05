Ganz anders in Spanien. Damit sich keine Spanierin vollgepumpt mit Schmerzmitteln an den Arbeitsplatz zwingt, sollen sich Frauen künftig mit einem Attest vom Arzt drei Tage im Monat krankschreiben lassen dürfen – auf Kosten des Staates . Tritt das Gesetz in Kraft, wäre es ein Novum in Europa. Und könnte auch in anderen Ländern zu einem weniger schamhaften Umgang mit Regelschmerzen führen.