Deutschland bemüht sich um die Rückgabe weiterer kolonialer Raubgüter. Drei mumifizierte Maori-Köpfe werden heute in einer feierlichen Zeremonie in Mannheim an eine neuseeländische Delegation übergeben. Der Mannheimer Gemeinderat hatte am 25. April die Rückführung der Ahnen-Köpfe (»Toi Moko«) nach Neuseeland beschlossen. Das Land bemüht sich schon seit Jahren um die Rückführung menschlicher Überreste.