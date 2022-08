Doch leben die Menschen in Israel in ständiger Gefahr vor palästinensischem Terror. In den Städten hängt unter dem Wegweiser zum Strand der Wegweiser zum nächsten Luftschutzbunker. Immer wieder werden Israelis, auch arabische, in ihrem Zuhause angegriffen, nur weil sie Israelis sind. Staatsbürger Israels werden überall auf der Welt bedroht.

Klar ist auch, dass die aktuelle Situation der Palästinenser kein Weg in eine friedliche Zukunft ist. Wie sonst ist es zu erklären, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Hilfsgelder für Familien von Selbstmordattentätern zahlt? Kein Kind in der Westbank oder in Gaza wird mit Hass auf Juden und Israelis geboren. Aber sie werden von klein auf indoktriniert und zu fundamentalistischen Radikalen erzogen. Statt sich um gute Ausbildung, medizinische Versorgung und gute Infrastruktur zu kümmern, befördern Abbas und seine Leute Hass und Hetze. In den Schulbüchern findet sich übelster Antisemitismus.