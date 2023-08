Für mich ist »Einwanderung« das Gegenstück zu »Auswanderung«. Jemand verlässt aus mehr oder minder freien Stücken sein altes Land und lässt sich andernorts nieder, wo er in der Regel schnell Fuß fasst. Allein: Von dieser Einwanderung hat Deutschland, gemessen an bald 85 Millionen Einwohnern, viel zu wenig, um ein Einwanderungsland zu sein. Das erste Fachkräfteeinwanderungsgesetz gilt fast dreieinhalb Jahre, aber nur rund 130.000 Visa wurden in dieser Zeit für Bürger aus Nicht-EU-Staaten gewährt. Ehrlicher gesagt: Nur 130.000 Nicht-EU-Bürger wollten so ein Visum. Oder um es mit den Anwerbeversuche durch Kabinettsmitglieder im Ausland zu kontrastieren: Im ganzen Jahr 2022 kamen 34 ausgebildete Pfleger und Pflegerinnen aus Brasilien nach Deutschland . Nur am Wetter lag es wohl nicht.