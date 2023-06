Vor rund zwei Wochen hatte Lauterbach bereits einen nationalen Hitzeschutzplan nach dem Vorbild Frankreichs angekündigt, der unterschiedliche Schweregrade einer Hitzewelle festlegt und die konkreten Maßnahmen je nach Temperatur staffelt. Er solle in einer »konzertierten Aktion« in den kommenden Wochen an einem Hitzeschutzplan gearbeitet werden, hieß es.