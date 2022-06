Der Luftraum über Deutschland gleicht einem Puzzle. Er ist in Gebiete unterteilt. In Radarkontrollzentralen überwachen Zweierteams einzelne Sektoren. Die DFS betreibt in Karlsruhe Europas größte Kontrollzentrale für den oberen Luftraum über 7500 Metern. Rund um die Uhr werden hier Flüge über Deutschland überwacht. In normalen Jahren sind es 1,8 Millionen Flüge im Jahr. Im ersten Coronajahr 2020 waren es 861.182. Für den oberen Luftraum über Nordwestdeutschland ist Eurocontrol im niederländischen Maastricht zuständig.