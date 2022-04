Erst am Mittwoch hatte Russland einen Stopp der Gaslieferungen an Polen und Bulgarien angekündigt – nun warnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass sich Deutschland auf einen ähnlichen Einschnitt vorbereiten müsse. Er bereite alles für diese Möglichkeit vor, sagte Scholz in Tokyo, schon allein, weil niemand ahnen könne, wie sich Kremlchef Wladimir Putin verhalten werden.