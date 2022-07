Der Ukrainekrieg wird nicht nur mit echten Waffen gefochten, sondern auch über die Grenzen hinweg in Form von Hackerangriffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will nun Deutschland besser gegen Cyberattacken schützen. In Berlin hat sie eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden versprochen. So soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu einer Zentralstelle zwischen Bund und Ländern ausgebaut werden. Gestärkt werden sollen außerdem Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt.