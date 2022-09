Gestiegene Preise, eine unsichere Energieversorgung, Krieg in Osteuropa: Die Menschen in Deutschland stehen vor großen Belastungen. Vor allem in den östlichen Bundesländern führt das zu einer immer größeren Politikverdrossenheit. Das geht aus dem Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit hervor, der dem Portal »The Pioneer« vorliegt.