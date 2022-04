Seit Februar tobt im Osten Europas ein Krieg, die Auswirkungen kommen auch im Westen an. Nun will die Bundesregierung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise ein milliardenschweres Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger beschließen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fürchtet zugleich ein schwächeres Wirtschaftswachstum in Deutschland.