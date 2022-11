Die Bundesregierung will die EU-Sanktionen gegen Iran ausweiten. Nach Informationen des SPIEGEL hat Deutschland am vergangenen Mittwoch gemeinsam mit acht weiteren EU-Staaten in Brüssel ein neues Sanktionspaket gegen Personen und Organisationen eingebracht, die an der Gewalt gegen demonstrierende Iranerinnen und Iraner maßgeblich beteiligt sind.