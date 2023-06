Heizungsstreit, Inflation, Zuzug von Geflüchteten: Die AfD profitiert offenbar vom Streit um Aufregerthemen. Nun sieht eine aktuelle Umfrage die Rechtsradikalen als zweitstärkste Kraft in Deutschland, gleichauf mit der SPD. Im neuen ARD-»Deutschlandtrend« gewinnt die AfD zwei Prozentpunkte und würde von 18 Prozent gewählt, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die SPD büßt in der Umfrage von Infratest Dimap einen Prozentpunkt auf ebenfalls 18 Prozent ein – im Vergleich zur Umfrage Anfang Mai.