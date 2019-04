Wie säkular ist Deutschland? Trennung von Staat und Kirche - wer's glaubt

Wenn über das Tanzverbot an Karfreitag debattiert wird, weiß man, es ist Osterzeit. Dieses Jahr war es Juso-Chef Kevin Kühnert der das Verbot als nicht mehr zeitgemäß kritisierte. In einem Interview sagte er: "Ich würde selbstverständlich keine Party in der Kirche anmelden. Ich finde aber, wer an dem Tag in die Disco gehen will, sollte das auch tun können."

Dafür erntete er Kritik, auch aus der eigenen Partei. "Bisher wusste ich nicht, dass die SPD eine Spaßpartei ist", sagte Wolfgang Thierse von der SPD, früherer Bundestagspräsident und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Es ist kein neuer Streit, aber er steht für eine Frage, die den politischen Raum seit Jahren beschäftigt: Wie nah sollen sich Staat und Kirche sein?

Deutschland ist ein säkulares Land. "Es gibt keine Staatskirche", so steht es in Artikel 140 des Grundgesetzes. Trotz des neutralen Staats sind sich Staat und Kirche nah - sie kooperieren auf vielen Gebieten miteinander.

Viele Kooperationsmöglichkeiten

Deutschland ist historisch betrachtet ein bikonfessionelles Land - seit der Reformation gibt es Katholiken und Protestanten. Vertreter beider Ausrichtungen gerieten immer wieder in kriegerische Konflikte. Erst mit der Weimarer Verfassung wurde aus Deutschland ein säkularer Staat - allerdings kein laizistischer. Die Autoren der Verfassung fanden einen Kompromiss: Es sollte zwar keine Staatskirchen mehr geben, gleichzeitig wurden aber Kooperationsmöglichkeiten zwischen dem Staat und den Kirchen eröffnet. Ganz so strikt verläuft die Trennung zwischen Staat und Kirchen also nicht.

Nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur wurde das Religionsverfassungsrecht der Weimarer Verfassung in die bundesrepublikanische Verfassung übernommen. Die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Staat und Kirche sind vielfältig:

Beide große Kirchen sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie dürfen von ihren Mitgliedern Steuern erheben und über das Finanzamt eintreiben;

an öffentlichen Schulen wird Religionsunterricht beider Konfessionen angeboten;

in den Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sitzen auch Vertreter der Kirchen;

an öffentlichen Hochschulen gibt es theologische Fakultäten, die an die Weisungen der Kirchen gebunden sind;

die Kirchen übernehmen in der Bundeswehr die Militärseelsorge (laut Verteidigungsministerium werden bald Militärrabbiner die Seelsorge jüdischer Soldaten übernehmen, auch Militärimame für muslimische Soldaten sind geplant);

christliche Feiertage werden staatlich geschützt.

Eigentlich ist die Kirche allgegenwärtig. Doch seit Bestehen der Bundesrepublik hat sich das christliche Selbstverständnis des Landes gewandelt. 28 Prozent der Deutschen sind Katholiken, 26 Prozent sind Protestanten. Das sind fast 45 Millionen Menschen. Dennoch sinken die Mitgliederzahlen, vielerorts sind Kirchen nur noch an Weihnachten und Ostern gut besucht. (Lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelgeschichte zum Thema)

Islam und Christentum sind praktisch nicht gleichgestellt

Deutschland ist ein Einwanderungsland mit vielen Religionen. Schätzungsweise leben hierzulande knapp fünf Millionen Muslime. Bislang aber wurde das Grundgesetz vor allem auf die beiden christlichen Kirchen ausgelegt. Das führt zu Gegensätzen: In Gerichten dürfen Kreuze hängen, aber wenn Frauen Kopftuch tragen, wird ihnen der Staatsdienst in ebendiesen Gerichten bislang verwehrt. Beides sind religiöse Symbole - eines wird anders behandelt als das andere.

Auch bei Lehrerinnen mit Kopftuch wird die Debatte kontrovers geführt, die Länder haben dazu verschiedene Regelungen. Das Bundesverfassungsgericht entschied 2015: Ein pauschales Verbot von Kopftüchern und anderen religiösen Bekundungen in öffentlichen Schulen sei mit der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Pädagogen nicht vereinbar.

Viele muslimische Gemeinden erlangen keinen Körperschaftsstatus - viele kleinere christliche Gemeinden und jüdische Gemeinden hingegen schon.

Doch langsam ändert sich das Land: Im Jahr 2013 wurde in Hessen der muslimischen Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat der Körperschaftsstatus zugesprochen, in Nordrhein-Westfalen gibt es seit einigen Jahren Islamunterricht an Regelschulen und islamische Theologie wird an mehreren deutschen Universitäten gelehrt.

Mehr Trennung von Staat und Kirche?

Angesichts der größeren kulturellen und religiösen Vielfalt sowie der wachsenden Zahl an Agnostikern und Atheisten wird immer wieder eine größere Trennung von Staat und Kirche gefordert. Der Rechtsphilosoph Horst Dreier hat dazu ein Buch geschrieben, "Staat ohne Gott". Darin schreibt er: "Sosehr auch der freiheitliche säkulare Staat mit seinen Regelungen und Maßnahmen zuweilen tief in das Leben der Menschen eingreift, sowenig maßt er sich dabei Entscheidungskompetenzen über die fundamentalen metaphysischen Fragen nach dem Sinn der Welt und unseres Daseins in ihr an." Der Staat dürfe sich mit keiner Religion identifizieren.

Doch nicht nur auf dem Schulhof oder in Gerichtssälen sind Kirche und Staat oft verquickt. Auch finanziell sind sie verknüpft, nicht nur über die Kirchensteuer. Noch immer gibt es sogenannte "Staatsleistungen". Pro Jahr zahlen die Länder derzeit rund 500 Millionen Euro an die Kirche. Die Staatsleistungen gehen auf Verträge aus dem 19. Jahrhundert zurück. Weil die Kirche damals Güter an den Staat abtreten musste, vereinbarten die Länder Ausgleichszahlungen. Schon die Weimarer Republik wollte diese Ausgleichszahlungen einstellen.

Passiert ist bis heute noch nichts.